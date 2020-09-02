AKP'den ABD'nin Kıbrıs Rum Yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırmasına tepki: Siyaset dışı ve basiretsiz bir karar

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'nin Güney Kıbrıs Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırmasına yönelik kişisel Twitter hesaplarından paylaşımda bulunarak karara tepki gösterdi. Kurtulmuş, "ABD'nin aldığı bu karar hem Akdeniz'deki hem de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimin artmasına yol açacak siyaset dışı ve basiretsiz bir karardır" derken; AKP'li Çelik de, "Türkiye, KKTC’ye yapılmak istenen hiçbir haksızlığa izin vermeyecektir" dedi.

ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin silah ambargosunu kaldırmaya yönelik aldığı kararın Türkiye'ye karşı müttefiklik ruhuna uymayan ön yargılı bir karar olduğunu belirten Kurtulmuş, "ABD'nin aldığı bu karar hem Akdeniz'deki hem de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimin artmasına yol açacak siyaset dışı ve basiretsiz bir karardır. Kıbrıs adasındaki barışa zarar verecek bu adaletsiz kararın garantör ülke olarak karşısında duracağız ve bölgenin huzuru ve esenliği için uluslararası hukuktan aldığımız güçle yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

AKP Sözcüsü Çelik: Yanlış bir karar

AKP Sözcüsü Çelik de, Twitter hesabından ABD'nin GKRY yönelik silah ambargosunu kaldırması kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çelik, "ABD'nin Kıbrıs Rum Yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırması tümüyle yanlış bir karardır. Rum yönetimi Ada'da istikrarsızlığı ve çözümsüzlüğü üreten taraftır. Bu karar, Rum yönetiminin hukuksuz taleplerini teşvik etmektir. Türkiye ve KKTC, hukuk, diplomasi ve hakkaniyet dışında hiçbir yolla karar almaya zorlanamaz. Biz hakkaniyet temelinde müzakereden yanayken, Yunanistan korsan anlaşmalarla bu zemini tahrip etmiştir. Güney Kıbrıs Yönetimi asla Kıbrıs Türklerinin haklarını gasbedemez" dedi.

"Türkiye, KKTC’ye yapılmak istenen hiçbir haksızlığa izin vermeyecektir"

Çelik, Türkiye'nin garantör ülke olarak KKTC'nin hak ve menfaatlerini korumaya muktedir olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımızın mesajı açıktır; hak ve menfaatlerimiz konusunda hiçbir dayatmayı kabul etmeyiz ve asla taviz vermeyiz. Türkiye, KKTC’ye yapılmak istenen hiçbir haksızlığa izin vermeyecektir" diye konuştu.