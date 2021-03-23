AKP’de yönetim değişiyor, gözler kabinede: Hem sosyal mesafe tartışılıyor hem yeni yönetim

T24 Ankara

AKP’nin yarın yapılacak 7. Olağan Kongresi için Türkiye’nin tüm kentlerinden yüzlerce kişi Ankara’ya gelecek. 200’ü aşkın gazetecinin de takip edeceği, “Türkiye için güven ve istikrar” başlığıyla yapılacak kongrede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “2023 manifestosunu” açıklayacak. Kongrede, partinin üst karar organı MKYK’nın üye sayısı 50’den 75’e yükseltilecek. Erdoğan’ın, MKYK belirlendikten sonra partinin 2023 vitrinini oluşturacak MKY’yı oluşturacağı, ardından ise kabinede değişikliğe gideceği belirtiliyor. Kongreye katılımın yüksek olması nedeniyle, sosyal mesafe ve pandemi önlemleri de tartışma yaratacak.

Bugüne kadar 6 olağan, 3 olağanüstü kongre yapan AKP’nin 7. Olağan Kongresi, yarın Ankara Arena’da gerçekleştirilecek. Erdoğan, kongredeki konuşmasında, 2023’e kadar izlenecek yol haritasına yönelik “manifestosu” olarak nitelenen metni açıklayacak. Sivil anayasa çağrısını tekrarlayacak olan Erdoğan’ın, ekonomi, insan hakları ve İstanbul Sözleşmesi gibi konularda da mesajlar vermesi bekleniyor.

Pandemi hassasiyeti

Kongre için CHP, MHP ve İYİ Parti'ye davetiye gönderildi. HDP’ye ise davet gitmedi. AKP’liler Türkiye’nin tüm kentlerinden kongre için Ankara’ya geliyor. İl kongrelerinde verilen görüntüler, pandemi ve sosyal mesafe nedeniyle eleştirilere yol açmıştı. 200’ü aşkın gazetecinin de takip edeceği kongrede, bu eleştirilere rağmen benzer görüntülerin ortaya çıkabileceği düşünülüyor.

75 kişilik MKYK

Kongrede, genel başkanlık seçiminin yanı sıra parti yönetimi de belirlenecek. Tüzük değişikliği ile MKYK’nın üye sayısı 50’den 75’e çıkartılacak. MKYK’da kadın ve genç sayısının artırılması, deneyimli isimlere de yer verilmesi bekleniyor.

Vitrin değişiyor

Erdoğan, kongrenin hemen ardından MKYK’yı toplayacak ve partinin vitrini olarak nitelenen, parti yöneticilerinden oluşacak MYK’yı belirleyecek. Partide, dijitalleşme ve sosyal medyadan sorumlu bir genel başkan yardımcısı da görev yapmaya başlayacak. MYK’da bazı önemli değişiklerin olması da bekleniyor.

Kabine mart ayı bitmeden

Erdoğan’ın, MYK’yı belirledikten sonra mart ayı sonuna kadar kabine değişikliğini de gerçekleştireceği belirtiliyor. Ankara kulislerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gibi isimlerin yerlerini koruyacakları, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’la da yola devam edilmesinin yüksek ihtimal olduğu değerlendirmeleri yapılıyor. Kabinede 4-5 ismin değişebileceği, siyasetten gelmeyen isimlerin yerine partili isimlerin bakanlık görevine getirileceği değerlendirmeleri yapılıyor. Binali Yıldırım ve Berat Albayrak gibi isimlerin Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı ya da bakanlık koltuğuna oturup oturmayacakları tartışmaları da sürüyor. Erdoğan’ın, Mart bitmeden tüm değişiklikleri açıklayarak, yola devam etmeyi tasarladığı ifade ediliyor.