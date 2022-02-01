AKP'de toplu istifa: İlçe örgütündeki 45 kişi partiden istifa etti

AKP Karaman Merkez İlçe Başkanı Murat Öztürk ve yönetiminde bulunan 45 kişi AKP’den istifa etti.

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre; AKP’li isimlerin, AKP Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan'ın baskısı ile yaşanan sürtüşmeler nedeniyle istifa ettiği ileri sürüldü.

2021 yılı Ocak ayında dönemin Merkez İlçe Başkanı Feyzullah Tunç ve İl Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Koca ile yönetimde bulunan 5 kişi istifa etmişti.

Murat Öztürk, AKP Karaman Merkez İlçe Başkanı Feyzullah Tunç'un istifasının ardından göreve getirilmişti.