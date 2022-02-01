T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP'de toplu istifa: İlçe örgütündeki 45 kişi partiden istifa etti

01 Şubat 2022 23:28

AKP Karaman Merkez İlçe Başkanı Murat Öztürk ve yönetiminde bulunan 45 kişi AKP’den istifa etti.

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre; AKP’li isimlerin, AKP Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan'ın baskısı ile yaşanan sürtüşmeler nedeniyle istifa ettiği ileri sürüldü.

2021 yılı Ocak ayında dönemin Merkez İlçe Başkanı Feyzullah Tunç ve İl Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Koca ile yönetimde bulunan 5 kişi istifa etmişti.

Murat Öztürk, AKP Karaman Merkez İlçe Başkanı Feyzullah Tunç'un istifasının ardından göreve getirilmişti.

akpistifaakp karamanmurat öztürkerdoğantoplu istifa
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24