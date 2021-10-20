AKP'de seçim hazırlıkları: Gündem yargılama süreçlerinin uzun sürmesi, EYT ve erken yaşta evlilik

AKP’nin sahadan gelen eleştiriler doğrultusunda hazırladığı raporda, vatandaşların ekonominin yanı sıra, erken yaşta evlilikler ve EYT gibi konuları dile getirdiği belirtildi.

Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun'un haberine göre, Vatandaşlardan gelen eleştirilerin 20 başlıkta toplandığı rapor, yarınki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak.

Raporda, vatandaşların ekonominin yanı sıra, mülteci meselesi, yargılama süreçlerinin uzun sürmesi, sosyal medyadaki bilgi kirliliği, kadın cinayetleri, EYT, 'erken yaşta evlilikten doğan mağduriyet' ve seçmen kimliklerine yönelik yapılan bazı tanımlamalarla ilgili sıkıntıları dile getirdiği ifade ediliyor.

Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, AKPnin tüm bu eleştirilerle ilgili yeni bir yol haritası hazırlaması planlanıyor.