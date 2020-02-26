AKP'de revizyon konuşuluyor; "Eskiler gelsin, ağabeylerimiz olsun"

AKP kulislerinde kabine revizyonu olasılığı yeniden dillendirilmeye başlanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bunun için uygun zamanı beklediği belirtiliyor. Revizyonun TBMM Başkanlığı ve grup yönetimi seçimlerinin yapılacağı yaz aylarında ya da olağan kongreden önce sonbaharda gerçekleşebileceği kaydediliyor. Revizyonun zamanlamasında parti ve grup yönetimi ile kabinede yapılacak değişikliklerin eş zamanlı olması hedefinin etkili olacağı belirtiliyor.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, partide revizyonun ne zaman olacağı kadar değişimin hangi yönde olması gerektiği konusu tartışılıyor. Parti içinde bir grup, daha önce “partinin ağabeyi” olarak nitelendirilen isimlere kabinede yer verilmesi gerektiğini belirterek “Eskiler gelsin, ağabeyimiz olsun” görüşünü dile getiriyor. Ancak bu görüşe karşı çıkan bir grup da “Dön dolaş niye aynı isimlerle gidiyoruz, yeni isimler gelmeli” tezini savunuyor.