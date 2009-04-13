T24 LogoT24 Logo
Gündem

'AKP de Patalya'da kuruldu'

Mehmet Haberal, bir çocuğun karaciğer ameliyatına hazırlandığını, AKP'nin de aranan otelde kurulduğunu söyledi

13 Nisan 2009 03:00

Ergenekon'un 12. dalgasında gözaltına alınan Başkent Üniversitesi Rektörü Mehmet Heberal'ı İstanbul'a götüren uçakta Milliyet Gazetesi Yazarı Can Dündar da vardı. Haberal uçakta Dündar'ın sorularını yanıtladı.

Mehmet Haberal'ın İstanbul'a götüren uçakta gazeteci Can Dündar da vardı. Dündar, uçakta Haberal'ın neler söylediğini NTV canlı yayınında anlattı.

İşte Can Dündar'ın uçak tan notları:

"Demirel, Haberal'ı bekledi. İkisi kucaklaştılar, 5 dakika kadar konuştular. Demirel elinden tuttu ve nasihatler etti. Uçak bekletildi. Kendisini uçağa bindirdikten sonra arabasına bindi.

Uçağa bindikten sonra Haberal'a sordum Demirel'in jestin nedenini. Dedi ki 'Zincirbozan'a giderken de ben onu uğurlamıştım' dedi. Bir tür ahde vefa ya da gönül borcu diye de bakılabilir belki. Demirel Zincirbozan sürgününe gönderilirken Haberal o ekipte yer almış.

Yanında 2 sivil polis vardı. Onların yanında politik konuşmalara önceleri izin vermediler. Fakat neşeliydi. Ben gözaltıyı sordum. 'Duştaydım haber aldığımda. Apar topar hazırlandım. Aslında çağırsalardı giderdim' dedi.

Türkiye adına üzüldüğünü söyledi. Çünkü yarın bir çocuğun Karaciğer ameliyatı varmış. 'Asıl daha önemlisi pazar günü uluslararası kongrede açılış konuşması yapacaktım. Onur konuğu olarak katılacaktım. İstanbul'a bilim adamları geliyor, şimdi orada ne denecek?' dedi. 

Ben 2. iddianamede adı geçen otelde toplantılar meselesini hatırlattım. Orda ilginç bir şey söyledi: 'Şu anda ülkeyi yöneten iktidar partisinin kuruluş toplantıları da o otelde yapılmıştı' dedi. Dolayısıyla oradan AKP'ye gönderme yaptı."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24