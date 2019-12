'AKP de Patalya'da kuruldu'

Ergenekon'un 12. dalgasında gözaltına alınan Başkent Üniversitesi Rektörü Mehmet Heberal'ı İstanbul'a götüren uçakta Milliyet Gazetesi Yazarı Can Dündar da vardı. Haberal uçakta Dündar'ın sorularını yanıtladı.



"Demirel, Haberal'ı bekledi. İkisi kucaklaştılar, 5 dakika kadar konuştular. Demirel elinden tuttu ve nasihatler etti. Uçak bekletildi. Kendisini uçağa bindirdikten sonra arabasına bindi.



Uçağa bindikten sonra Haberal'a sordum Demirel'in jestin nedenini. Dedi ki 'Zincirbozan'a giderken de ben onu uğurlamıştım' dedi. Bir tür ahde vefa ya da gönül borcu diye de bakılabilir belki. Demirel Zincirbozan sürgününe gönderilirken Haberal o ekipte yer almış.



Yanında 2 sivil polis vardı. Onların yanında politik konuşmalara önceleri izin vermediler. Fakat neşeliydi. Ben gözaltıyı sordum. 'Duştaydım haber aldığımda. Apar topar hazırlandım. Aslında çağırsalardı giderdim' dedi.



Türkiye adına üzüldüğünü söyledi. Çünkü yarın bir çocuğun Karaciğer ameliyatı varmış. 'Asıl daha önemlisi pazar günü uluslararası kongrede açılış konuşması yapacaktım. Onur konuğu olarak katılacaktım. İstanbul'a bilim adamları geliyor, şimdi orada ne denecek?' dedi.



Ben 2. iddianamede adı geçen otelde toplantılar meselesini hatırlattım. Orda ilginç bir şey söyledi: 'Şu anda ülkeyi yöneten iktidar partisinin kuruluş toplantıları da o otelde yapılmıştı' dedi. Dolayısıyla oradan AKP'ye gönderme yaptı."