AKP'de 'Osman Kavala' çatlağı; bazı hukukçu milletvekilleri tutuklamayı doğru bulmadı

Gezi davasında iki yılı aşkın süredir tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'nın beraatinin ardından yeniden tutuklanması AKP'li bazı hukukçu milletvekillerinin tepkisine neden oldu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bir manevrayla beraat ettirmeye kalktılar” diye değerlendirdiği Osman Kavala’nın yeniden tutuklanmasını AKP içinde doğru bulmayan hukukçu milletvekilleri var.

Bazı milletvekilleri, FETÖ’den tutuklanan eski Korgeneral Mehmet İyidil’de de aynı olayın yaşandığına dikkati çekerek “Kavala hakkında eğer 15 Temmuz’dan bir soruşturma varsa, bu zamana kadar bundan da tutuklanması gerekirdi. Buradan beraat ediyorsa başka bir yerden yakalayalım anlayışı yargıda bir uygulama sorunudur ve bu aslında bize zarar veriyor. Yargıya talimat verildiği gibi bir algı oluşmasına neden oluyor” düşüncesini dile getirdi.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, AKP içindeki bazı hukukçu milletvekilleri ise, Gezi davasındaki beraat kararlarının eleştirilebileceğini belirtirken, önce beraat ettirilip sonra başka bir soruşturmadan tutuklama kararı verilmesini ise doğru bulmadı. Bazı milletvekilleri, Kavala’nın 2.5 yıldır cezaevinde olduğunu, ancak bu süre içinde 15 Temmuz soruşturmasıyla ilgili herhangi bir dava açılmadığına dikkat çekerek “Bu zamana kadar eğer suç delili varsa o soruşturmadan da tutuklanması gerekirdi” görüşünü savundu.

Eski Korgeneral Metin İyidil’in de önce beraat ettiğine ardından yeniden tutuklandığına dikkat çeken bazı hukukçu milletvekilleri, “İyidil olayında istinaf mahkemesi beraat veriyor. Dosya Yargıtay’a gidecek. Eğer bir tutuklama kararı verilecekse o kararı verecek olan Yargıtay’dır. Ama bu şekilde uygulama hataları yapılıyor. Bu hatalar nedeniyle dayağı siyasiler yiyor. Yargıya talimat verdiğimiz gibi bir algı oluşuyor” değerlendirmesini yapıyor. Gezi’nin hükümete, ekonomi ve milli iradeye kalkışmaya dönüştüğünü, bu nedenle beraat kararı çıkmasının partide bir hayal kırıklığı yarattığını belirten bazı vekiller, “Ama bu yargı kararıdır ve saygı duyulması gerekir. Mahkeme delil yetersizliğinden beraat vermiş olabilir. Ama bu bir süreçtir. Bunun sıkıntısını yaşayan, en büyük mağduru olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, davanın bir nevi tarafı konumunda. Kabul etmemiş olabilir, kabullenmesi zordur. Arkadaşlar kendisini daha iyi enforme edebilirdi, daha farklı bir dille söylenebilirdi” ifadesini kullanıldı.