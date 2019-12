'AKP de ordu da benden rahatsızdı'

T24- Ergenekon soruşturmasından alınarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Vekili yapılan Savcı Zekeriya Öz, atanması hakkında çevresine "AKP'nin seçim öncesi oy kaybetmekten korkmuş olabileceğini" söyledi. "Ordu da zaten benden rahatsızdı" dediği aktarılan Öz'ün "artık nefes alabiliyorum" dediği öğrenildi.

Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’nden Sultanahmet’teki odasına taşınan İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zekeriya Öz’ün yeni ofisi, çeşit çeşit çiçeklerle adeta bir bahçeye dönüştü. Türkiye’deki derin devlet yapılanmasına, askerinden, emniyet, medya, yargı, siyasetçisine kadar kimsenin dokunmaya cesaret edemediği kişilere dokunan Savcı Öz’e, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olmasının ardından Türkiye’nin dört bir yanından teşekkür mektupları yağıyor. Yeni görev yerinde tebrik ziyaretlerini kabul eden Öz’ü eski çalışma arkadaşlarının yanı sıra Ergenekon soruşturmasına bakmakla görevlendirilen savcılar da ziyaret etti. Görüşme esnasında yeni savcılar Ergenekon operasyonu ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

Edinilen bilgilere göre Öz, şimdiki görev yeri ile ilgili “Binlerce dosya içinde oksijensiz kalmıştım. Artık nefes alabiliyorum. O dönemlerde Ergenekon dışında da farklı dosyalara bakıyordum. Ergenekon sürecindeki yoğunluktan unutkanlık da başlamıştı. Yoğunluktan yapmak istediklerimi de ertelemiştim. Şimdi ertelediklerimi yapmaya başlayacağım. Daha rahatım. Yaşadığımı anladım” dedi.



Hükümet oy kaybını göze alamadı



Dört yıldır Ergenekon soruşturmasını yürüten Öz, geçen ay HSYK kararnamesi ile özel yetkileri elinden alınarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği’ne getirildi. Kimisine göre terfi, kimisine göre ise kızak ve tasfiye olarak değerlendirilen bu görev değişikliği ile ilgili en çarpıcı bilgi Öz’e yakın çevrelerden geldi. Taraf’ın edindiği bilgilere göre görev değişikliğini beklemeyen Öz, yakın çevresine şu yorumları yaptı: “Ahmet Şık’ın tutuklanmasına neden olan operasyondan sonra oluşan kamuoyu tepkisi nedeniyle hükümet seçim öncesi oy kaybetmeyi göze alamadığından ‘bu savcıyla mı uğraşacağız’ diye düşünmüş olabilir. Eğer bu terfi olsaydı, Beşiktaş’ta bulunan özel yetkili İstanbul Adliyesi’ne ikinci başsavcı vekili olarak getirilebilirdim. Ancak bu yapılmayarak özel yetkilerim alınıp düz başsavcı vekili oldum. Bir hata yaptığım düşünülüyorsa hakkımda bir inceleme yapılması gerekirdi. Bu da yapılmayarak Ergenekon soruşturmasından alınmam aslında bir anlamda bunun tam olarak terfi olmadığını da gösteriyor.”



Zirve sıkıntı yaratmış olabilir



Öz’e yakın bu çevrelerden sızan bilgilere göre başarılı savcı, görev değişikliği konusunda şu değerlendirmeleri yaptı: “Ordu özellikle Balyoz davasından rahatsız oldu. Bunu her fırsatta dile getirdi. Ergenekon sürecinde dönemin Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un Başbakan’a giderek tutuklanmamaları yönünde pazarlık yaptığı bilgisi de bize geliyordu. Soruşturmalarda hükümet de güçlendi. Bir huzur geldi. Artık faili meçhuller işlenmemeye başlandı, ekonomi güçlendi. Birçok örgüt eskisi gibi aktif değil. Ama tabii bir noktadan sonra hükümet de rahatsız olmuş olabilir. Özellikle Ergenekon soruşturması kapsamında en son yapılan Zirve Yayınevi cinayeti ile ilgili operasyon da ciddi ve önemlidir. Operasyonun gerisi gelir diye bir sıkıntı da yaşamış olabilirler.” Öz’ün her ne kadar dillendirilmese de kırgın olduğu konusunda hemfikir olan yakın çevresi “Ergenekon sürecinde yaşadıklarını kitaplaştıracak” şeklindeki iddiayı doğrulamıyor. Bu konuda Öz’ün “Aslında Ergenekon sürecini, karşılaştığım zorlukları yazsam eminim bu kitap çok satar. Ama şu an için kitap yazmayı düşünmüyorum” dediği belirtiliyor.