T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP'de Merkez Yürütme Kurulu belli oldu; Binali Yıldırım Genel Başkanvekili oldu

24 Mart 2021 18:35

AKP'de 7'nci Olağan Büyük Kongre sonrası Merkez Yürütme Kurulu (MYK) belli oldu. Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, AKP'nin Genel Başkanvekili olarak göreve başladı.

Kongrenin ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen MKYK toplantısının ardından yeni MYK da açıklandı.

AKP MYK'da şu isimler yer alıyor:

AKPAKP MYkMerkez Yürütme KuruluBaşkanlık Divanı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24