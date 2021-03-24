AKP'de Merkez Yürütme Kurulu belli oldu; Binali Yıldırım Genel Başkanvekili oldu

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="content-description">AKP'de 7'nci Olağan Büyük Kongre sonrası Merkez Yürütme Kurulu (MYK) belli oldu. Eski TBMM Başkanı <strong>Binali Yıldırım, </strong>AKP'nin Genel Başkanvekili olarak göreve başladı.</p>\n<p class="content-description">Kongrenin ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı <strong>Recep Tayyip Erdoğan</strong> başkanlığında düzenlenen MKYK toplantısının ardından yeni MYK da açıklandı.</p>\n<div class="text-content">\n<p>AKP MYK'da şu isimler yer alıyor:</p>\n<p><img src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2021/03/1616600258370-ekran-resmi-2021-03-24-18.37" alt width="500" height="877" /></p>\n<div style="position:relative;padding-bottom:56.25%;height:0;overflow:hidden;"><iframe style="width:100%;height:100%;position:absolute;left:0px;top:0px;overflow:hidden;" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x805zd0?autoplay=1" width="100%" height="100%" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-fragment="1"> </iframe></div>\n</div>\n</body>\n</html>