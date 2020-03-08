AKP'de 'çarşamba' tartışması; parti yöneticileri karardan dönülmesini istiyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, salı günü yapılan partinin grup toplantısının artık çarşamba günleri yapılmasına karar verdi. Ancak parti içinde 'CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yanıt verilmesi amacıyla yapılan bu değişikliğin doğru olmadığını belirten bazı parti yöneticileri tekrar salı gününe dönülmesi gerektiğini belirtiyor.

AKP MYK toplantısında grup toplantılarının bundan sonra salı değil çarşamba günleri yapılması kararlaştırıldı. Bu kararda da salı günleri AKP’den sonra grup toplantısı yapan Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına aynı gün Erdoğan’ın yanıt verememesinin etkili olduğu kaydediliyor. Ancak grup toplantılarının CHP’den bir gün sonra yapılmasının partinin “savunmaya geçmesi” anlamına geleceğini belirten bazı parti yöneticileri, bu değişikliğe itiraz ediyor.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, AKP’nin MYK toplantılarında bu itirazlar gündeme getirilirken, “AKP’nin kuruluşundan ve iktidara geldiğinden beri grup toplantıları salı günleri yapıldı. Bu partinin grup günü salıysa bunun o gün yapılması gerekir, bize yakışan da budur. Parti bu şekilde büyüyerek geldi. Şimdi bu teamülü neden değiştiriyoruz? Eğer maksat Kemal Kılıçdaroğlu’nun salı günkü grup toplantısında yaptığı açıklamalara cevap vermekse bu salı günü de yapılabilir. Cevap verememe gibi bir durumumuz yok, her durumda cevap verilebilir” değerlendirmesi yapılıyor. Bazı parti yöneticileri de grup gününün değiştirilmesinde hata yapıldığını, bunun yerine salı günkü partilerin grup toplantısı saatlerinin kura çekilerek yeniden düzenlenmesi yoluna başvurulabileceğini belirtiyor.