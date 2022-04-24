AKP’de 2023 hazırlıkları: ‘Vefa buluşmaları’ bayram sonrası yeniden başlayacak

AKP’de, Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un başkanlığında oluşturulan seçim strateji ekibinin 2023’ün yol haritasına dönük toplantıları sıklaşmaya başladı. Strateji ekibinin bu toplantılarında AKP’nin seçim sürecindeki avantajları ve dezavantajları tartışılıyor.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, toplantılarda, "seçimlerin en önemli başlığını ekonomi ve hayat pahalılığının oluşturacağı, ancak 20 yıllık iktidar tecrübesi, yetişmiş insan gücü, Millet İttifakına kıyasla Cumhur İttifakı’nın daha homojen bir yapıya sahip olması, Meclis’in etkin ve güçlü olarak çalıştırılması" AKP’nin avantajları arasında sayıldı.

Bu toplantılarda yapılan değerlendirmeler ve öne çıkan görüşler Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a rapor ediliyor. AKP Genel Merkez yönetimi , partiden kopmuş olanları yeniden kazanmak için politika oluşturuyor. AKP, il-ilçe teşkilatları, bir dönem yolu AKP’den geçen isimlerle yeniden kucaklaşma çalışması başlattı. AKP'nin ‘Vefa buluşmaları’ bayram sonrası yeniden başlayacak.