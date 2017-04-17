AKP, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden üye yapmaya hazırlanıyor

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, cumhurbaşkanının siyasi parti üyeliğinin önündeki engeli kaldıran anayasa değişikliklerinin referandumda kabul edilmesinin ardından 27-28 Nisan'dan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a parti üyeliği teklifi yapabileceklerini söyledi.

NTV Televizyonu'nun canlı yayınına katılan Elitaş ''Türkiye bundan sonra önündeki engelleri vesayet rejimi ile ilgili uygun bir şart oluşturan mevcut anayasayı değiştirerek yeni bir yönetim tarzına geçmiş oldu. Vatandaş artık hiç kimseden endişe etmeden oyunun niyetini kendisine gelen siyasi parti temsilcisine ifade edebiliyor. Bugüne kadar böyle işler pek söylenmezdi. Herkes biliyor birbirini" dedi.

Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili düzenlemelerin önemli bir kısmının 2019'da yürürlüğe girmesi öngörülürken, "partili cumhurbaşkanı" ise değişikliğin yayım tarihinde yürürlüğe girecek.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kesin sonuçları 10-11 gün içerisinde açıklaması bekleniyor.

Pazar günü yapılan referandumda kabul edilen anayasa değişikliği teklifinin 18'inci maddesi, önceki metinde yer alan "Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesileceğine" dair hükmü kaldırıyor. Böylece, cumhurbaşkanının siyasi parti üyesi olmasının önü açılıyor.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, NTV'ye yaptığı açıklamada, referandumda AKP'den mi yoksa Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) mi fire olduğu konusunda araştırma ihtiyacı içinde bulunmadıklarını söyledi.

Mustafa Elitaş "Yüzde 51,4 ile alınan 'Evet' oyu önemli bir hadise, bunun hangi partiden ne verdiği konusu değil. MHP siyasi kimliği, AK Parti siyasi kimliği ve BBP referandumda 'Evet' yanında bir taraf sergilediler. Bu 3 partinin dışındaki bütün partiler ve diğer kurum ve kuruluşlar da 'Hayır' yönünde görüş beyan ettiler. Hangi partiden ne geliyor diye araştırmak gereksiz bir uğraşıdır" dedi.

Elitaş, mühürsüz pusula tartışması konusunda da Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın açıklamasını yaptığını vurguladı ve "Eğer oylar sayılıp şu kadar geçerli geçersiz oy var diye sonuçlar belli olduktan sonra bu karar alınmış olsaydı tartışılmış olabilirdi. Fakat şu anda CHP sürekli bahaneler üreterek kaybetmenin hazımsızlığını yaşamaktadır" diye konuştu.