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AKP Cumhurbaşkanı adayını 4 bin kişiyle açıklayacak

Yaklaşık 4 bin AKP'linin izleyeceği toplantı için özel kartlar basıldı

29 Haziran 2014 21:27

AKP, 1 Temmuz'da ATO Kongre Merkezinde düzenleyeceği toplantıyla cumhurbaşkanı adayını açıklayacak. Açıklama toplantısına 4 bin AKP'li ve 250 basın mensubu katılacak.

AKP'den yapılan açıklamaya göre:

Cumhurbaşkanı adayı, 21-22-23 ve 24. dönem milletvekilleri, bakanlar, bakan yardımcıları, il, ilçe, belde belediye başkanları, MKYK üyeleri, büyük kongre delegeleri, il başkanları ve parti kurucularının katılacağı toplantıda saat 11.30'da ilan edilecek.

Yaklaşık 4 bin kişinin davet edildiği toplantıya katılacağı bildirilen kişiler için özel kartlar hazırlandı. Davetliler, Parti Genel Merkezi'nden dağıtılacak kartlarla toplantının yapılacağı salona, saat 09.00'dan itibaren giriş yapabilecek.

Açıklamada, kartsız girişlere izin verilmeyeceği, davetlilerin dağıtılan kartlarla salonda aynı renkte olan koltuklara oturabileceği bildirildi.

Toplantıyı 250 gazeteci izleyecek

Basının da yoğun ilgi göstereceği belirtilen toplantıyı, farklı basın kuruluşlarından muhabirlerin yanı sıra genel yayın yönetmenleri, Ankara temsilcileri ve köşe yazarlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 250 basın mensubu takip edecek. 

Toplantıda, Cumhurbaşkanı adayının açıklanmasının ardından, Genel Merkez binasında Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı yapılacak.

Aday tanıtım toplantısı için güvenlik tedbirlerinin de had safhada olacağı belirtilen açıklamada, Başbakanlık Koruma ekibinin 180 kişiyle güvenliği sağlayacağı kaydedildi.

 

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