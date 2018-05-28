AKP, Cumhur İttifakı'nın oy oranını açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AKP'nin ve Cumhur İttifakı'nın oy oranını açıkladı. Ünal, AKP'nin 1 Kasım'daki pozisyonunu koruduğunu iddia ederek, AKP'nin oyu yüzde 46-48 bandında, Cumhur İttifakı ise yüzde 54-56 arasında seyrediyor" dedi.

Sabah'tan İsa Tatlıcan'ın sorularını yanıtlayan Ünal oy oranına ilişkin olarak şunları söyledi:

"Biz parti olarak her zaman sayısal olanla değil siyasal olanla ilgilendik. kamuoyu araştırmalarımızı da hep bu yönde yaptırıyoru, daha çok seçmen algı haritasına yönelik araştırma yaptırıyoruz. Sorun alanlarını görüyoruz. Stratejimizi ona göre belirliyoruz. AK Parti dersine çalışıyor, AK Parti bugünü ve geleceği doğru okuyor ve doğru değerlendiriyor. Yaptırdığımız kamuoyu araştırmalarının sonuçlarını da zaman zaman açıklıyoruz. Şu anda Cumhur İttifakı'nın yüzde 54-56 bandında, AK Parti'nin de 1 Kasım'daki pozisyonunu koruyarak yüzde 46-48 bandında olduğunu söyleyebiliriz."