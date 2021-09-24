AKP Çorum Milletvekili Kaya: Tayyip Erdoğan, 2023’te Cumhurbaşkanı olamadığında hep beraber kül oluruz

AKP Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, 2023 seçimleri hakkında yaptığı açıklamada "Tayyip Erdoğan’ın 2023’te Cumhurbaşkanı olamadığında hepimizin neler kaybedeceğinin farkındayım" deyip "hep beraber kül oluruz" ifadelerini kullandı.

AKP Çorum Milletvekili TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Oğuzhan Kaya, konuk olduğu bir televizyon programında, 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaybetmesi halinde "herkesin kül olacağını" öne sürdü.

Yerel İskilip’in Sesi TV’nin konuğu olan AKP'li vekil, sunucunun "AK Parti'nin teşkilat samimiyetini nasıl buluyorsunuz?" sorusu üzerine şunları söyledi:

“Milletin Tayyip Erdoğan’la hiçbir sıkıntısı yok. Milletin sıkıntısı benle, teşkilatla, partiye gelmiş gitmiş adamla. Yani milletin derdi bizimle. Tayyip Erdoğan’la milletin derdi yok ki. AK Parti olmadığı gün bu memleketin, bu milletin zarar edeceği düşüncesindeyim. Yani ben Tayyip Erdoğan’ın 2023’te Cumhurbaşkanı olamadığında hepimizin neler kaybedeceğinin farkındayım. Onun için bizim teşkilatlarımız güçlü olmalı. Bizim teşkilatlarımızda insanlar, insanlara değer vermeli. Samimiyet kazanmalı. Yoksa biz hep beraber kül oluruz. Ve biz kül olduğumuzda da hiçbirimiz bir şey olmaz. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir lafı var. Diyor ki 'Biz solcularla Ankara'nın koca koca meydanlarına sığmadık, Mamak'ın 2 metrekare hücrelerine sığdık". Biz dünyayı dar ediyoruz birbirimize AK Parti olarak. Ona dikkat edeceğiz."