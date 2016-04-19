AKP, çocuk istismarını araştırmak için kurulan komisyona 25 gün sonra isim verdi

Karaman’da 10 çocuğu cinsel istismarda bulunulması başta olmak üzere çocuk istismarı konusunda TBMM’de oluşturulan Araştırma Komisyonu’nda görev alacak isimleri, AKP 25 gün sonra bildirdi. CHP’li Gürsel Tekin AKP’nin komisyonun çalışmasını taktik olarak geciktirdiğini savundu.

Sözcü’den Veli Toprak’ın haberi şöyle:

Meclis Genel Kurulu’nda 4 partinin ortak önergesiyle Meclis Araştırması yapılması kararlaştırıldı. AKP, 23 Mart günü MHP’nin bu konudaki önergesini reddetti. Kamuoyundan gelen baskılar üzerine 24 Mart tarihinde 4 parti ayrı ayrı önerge vermek zorunda kaldı. Önergeler birleştirildi. Aynı gün Genel Kurul’da oybirliği ile Araştırma Komisyonu kurulması kararlaştırıldı. Aradan geçen 25 günde isimler bildirilmediği için komisyon çalışmalarına başlayamadı. AKP, 25 gün sonra komisyonda görev alacak isimleri TBMM Başkanlığı’na iletti.

İşte o isimler

AKP komisyona 9 isim bildirdi. Bunlar Hatice Dudu Özkal (Afyonkarahisar), Julide Sarıeroğlu (Ankara), İsrafil Kışla (Artvin), Ayşe Köseoğlu (Trabzon),Fatma Benli, Erkan Kandemir, Mehmet Metiner ve Haydar Ali Yıldız (İstanbul) ile Yusuf Beyazıt (Tokat).

CHP’den Burcu Köksal (Afyonkarahisar), Nurhayat Kayışoğlu (Bursa), Mehmet Bekaroğlu (İstanbul), Mustafa Bozkurt (Konya), HDP’den de Filiz Kerestecioğlu (İstanbul) ile MHP’den Deniz Depboylu (Aydın) komisyonda görev alacak.

3 ay süresi var

Komisyon 3 ay boyunca görev yapacak. Çalışmalarını tamamlayamaması halinde bir ay ek süre alabilecek. TBMM, 1 Temmuz’da yasama tatiline girecek. Bu durumda komisyonun görevini bitirmesi mümkün gözükmüyor. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, AKP’nin komisyonun çalışmasını taktik olarak geciktirdiğini söyledi.

Daha önce 17-25 Aralık’ta ismi geçen 4 bakanla ilgili de aynı yöntemin kullanıldığını hatırlatan Tekin, “3 hafta üzerinden geçmesine rağmen bu işi sürüncemede bıraktılar. Tıpkı 4 bakanla ilgili olayda olduğu gibi. Bu kadar önemli iddia varken, dünya ayağa kalkmış iken AKP’nin önemsemez tavrına tepkiliyiz. Önce komisyon kurulmasını reddettiler. Sonra kabul ettiler. Aradan bu kadar süre geçmesine rağmen isimleri yeni bildiriyorlar. Bunu bu kadar geciktirecek hangi neden var, daha önemli ne olabilir?” diye tepki gösterdi.

“AKP ayak sürüyor”

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da, AKP’nin duyarsız kaldığını bildirdi. 23 Mart’ta MHP’nin verdiği önergeyi reddeden AKP’nin bir gün sonra geri adım attığını hatırlatan Akçay, “AKP, ilk ve orta öğretim dahil olmak üzere eğitim öğretimi cemaatlere teslim etmiş ve bunları hiç denetlememiştir. Karaman’da Ensar Vakfı’nda yaşanan rezaletler kamuoyuna yansıdı. AKP çocuklara yönelik istismarın önlenmesi konusunda samimiyetsiz. Aradan 25 gün geçmesine rağmen komisyona üye vermeği için kurulamadı, hala ayak sürümekteler” dedi.