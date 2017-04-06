“AKP, CHP’nin prim ödemelerinin devlet tarafından karşılanması için verdiği yasa tekliflerini reddetti”

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “muhtarların sigorta primlerinin devlet tarafından ödeneceği” yönündeki açıklamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Torun, “CHP’li milletvekillerimiz 2015 ve 2016 yıllarında iki kez prim ödemlerinin devlet tarafından karşılanması için TBMM’de yasa teklifi vermiş ve bu teklif AKP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedilmiştir” dedi.

Torun’un yazılı açıklaması şöyle:

“Referandum sürecinde son aşamaya geldiğimiz şu günlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan muhtarlarla yaptığı son toplantıda, muhtarlarımızın primlerinin devlet tarafından ödeneceği yönünde bir açıklama yapmıştır.

"Muhtarlarımızın primlerinin devlet tarafından ödenmesi yönünde bir uygulamaya gidilmesi en çok Cumhuriyet Halk Partisi’ni sevindirmiştir. Çünkü bu ve bir çok başka konuda muhtarlarımızın mağduriyet içinde olduğunu uzunca bir süredir dile getiriyoruz. Aşağıda belgesini de göreceğiniz üzere, muhtarlarımızın primlerinin İçişleri Bakanlığı tarafından ödenmesi konusundaki ısrarlı tutumumuz Partimizin “Gerçek Bir Demokrasi İçin Muhtarlık Sistemi ve Muhtarlarımız başlıklı kapsamlı kitapçığında da yer almıştır. Dahası CHP’li milletvekillerimiz 2015 ve 2016 yıllarında iki kez prim ödemlerinin devlet tarafından karşılanması için TBMM’de yasa teklifi vermiş ve bu teklif AKP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedilmiştir.

"Hal böyleyken, referandumun hemen öncesinde muhtarlarımızı ve kamuoyunu etkileyebilmek amacıyla prim ödemelerinin devletçe karşılanacağının açıklanmasının samimi bir yaklaşım olmadığını ifade etmek zorundayız. Muhtarlarımız ve kamuoyunun bu faydacı yaklaşımı farkında olduğundan emin olduğumuzu ifade eder; AKP iktidarını yayınlamış olduğumuz ve Parti İnternet Sayfasında da yer alan Muhtarlık Sistemi ve Muhtarlarımız kitapçından daha fazla yararlanmaya davet ederiz. Çünkü orada muhtarlarımıza yönelik çok geniş bir iyileştirme programı ve samimiyet vardır."