AKP, CHP'nin Mısır'daki idamlar için ortak bildiri önerisini yanıtsız bıraktı

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi Mısır'da Müslüman Kardeşler üyesi 529 kişi için verilen idam cezalarına karşı tüm partilerin ortak bildiri yayınlamasını önerdi. Hamzaçebi'nin bu önerisine MHP'den olumlu yanıt gelirken AKP öneriye yanıt vermedi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, bugün Meclis Genel Kurulu oturumunda söz alarak, TBMM'deki tüm siyasi parti gruplarına, Mısır'daki idam cezalarına karşı, TBMM'nin ortak bir bildiri yayınlamasını önerdi. Hamzaçebi, MHP'den olumlu yanıt aldığını, AKP'nin ise bu öneriye yanıt vermediğini söyledi. Hamzaçebi, "Ben çağrıyı yaptım. AK Parti grubu destek vermedi. Ben destek vermemelerini, olumsuz yanıt olarak algılıyorum" dedi.

Hamzaçebi, öneriyi bugün TBMM Genel Kurul oturumu sırasında söz alarak yaptığını söyledi. "Mısır'da yaşananlar konusunda tüm siyasi parti gruplarına ortak duruş sergilememizi önerdim" diyen Hamzaçebi şöyle konuştu:

"İdam cezalarının yanlışlığı konusunda TBMM'nin hassasiyetini Mısır parlamentosuna iletelim çağrısında bulundum. Müşterek bir bildiri yayınlanmasını önerdim. AK Parti'den hiçbir yanıt gelmedi. MHP, aramızda yaptığımız konuşmalarda, bu öneriye destek vereceğini bildirdi. Hatta MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural yaptığı konuşmada da konuya olumlu yaklaştıklarını söyledi. Ancak AK Parti'den destek göremedim. Destek vermemelerini de ben, çağrıma olumsuz yanıt verdikleri olarak algılıyorum. Ortak bildiri çağrımıza destek vermiyorlar diye algılıyorum."