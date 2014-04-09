T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP, CHP'nin Mısır'daki idamlar için ortak bildiri önerisini yanıtsız bıraktı

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi: Ben çağrıyı yaptım. AK Parti grubu destek vermedi. Ben destek vermemelerini, olumsuz yanıt olarak algılıyorum

09 Nisan 2014 00:41

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi Mısır'da Müslüman Kardeşler üyesi 529 kişi için verilen idam cezalarına karşı tüm partilerin ortak bildiri yayınlamasını önerdi. Hamzaçebi'nin bu önerisine MHP'den olumlu yanıt gelirken AKP öneriye yanıt vermedi. 

Hürriyet gazetesinin haberine göre, CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, bugün Meclis Genel Kurulu oturumunda söz alarak, TBMM'deki tüm siyasi parti gruplarına, Mısır'daki idam cezalarına karşı, TBMM'nin ortak bir bildiri yayınlamasını önerdi. Hamzaçebi, MHP'den olumlu yanıt aldığını, AKP'nin ise bu öneriye yanıt vermediğini söyledi. Hamzaçebi, "Ben çağrıyı yaptım. AK Parti grubu destek vermedi. Ben destek vermemelerini, olumsuz yanıt olarak algılıyorum" dedi.

Hamzaçebi, öneriyi bugün TBMM Genel Kurul oturumu sırasında söz alarak yaptığını söyledi. "Mısır'da yaşananlar konusunda tüm siyasi parti gruplarına ortak duruş sergilememizi önerdim" diyen Hamzaçebi şöyle konuştu:

"İdam cezalarının yanlışlığı konusunda TBMM'nin hassasiyetini Mısır parlamentosuna iletelim çağrısında bulundum. Müşterek bir bildiri yayınlanmasını önerdim. AK Parti'den hiçbir yanıt gelmedi. MHP, aramızda yaptığımız konuşmalarda, bu öneriye destek vereceğini bildirdi. Hatta MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural yaptığı konuşmada da konuya olumlu yaklaştıklarını söyledi. Ancak AK Parti'den destek göremedim. Destek vermemelerini de ben, çağrıma olumsuz yanıt verdikleri olarak algılıyorum. Ortak bildiri çağrımıza destek vermiyorlar diye algılıyorum."

 

ETİKETLER

akif hamzaçebichpmısıridam529idammüslüman kardeşlerakpbildiri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24