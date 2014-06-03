AKP, CHP'nin kazandığı Yalova seçimine itiraz etmeyecek

AKP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Abdülhamit Gül, AKP'nin Yalova seçimlerine itiraz etmeyeceğini de açıkladı.

Gül, Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili olarak da "Çatı ile zemin ile ne yaparsan yap; eğer Türkiye'nin her bölgesinden oy alamıyorsan olmaz. Bu çatı arayışlarının hepsi boş beyhude çabalardır" dedi.

AKP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Abdülhamit Gül, "Yalova ve Ağrı seçim sonuçları ile Ağustos'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçim süreci" konusunda sorularını yanıtladı.

"Yalova'da seçim sonuçlarına itiraz edip etmeyeceklerinin" sorulması üzerine Gül, "Yalova'da 245 sandık var. Sonuçları inceledik ve seçim sonuçlarına itiraz etmeyeceğiz" dedi.

Gül, "Yalova'da AK Parti karşısında CHP ve MHP'nin doğal ittifak oluşturduğu yönünde yorumlar yapılıyor. Siz bu görüşe katılıyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Eğer ittifak yapıyorsanız... Türkiye sadece Yalova'dan ibaret değil. 81 ilde 77 milyon insan ve 52 milyon seçmen var. Burada asıl sorun Türkiye'de muhalefet boşluğunun olması. Çatı ile zemin ile ne yaparsan yap, eğer Türkiye'nin her bölgesinden oy alamıyorsan olmaz. Aynı çatıyı Ağrı'da neden kuramıyorsun; Ağrı bu ülkenin, memleketin bir parçası, toprağı değil mi? Ağrı'da CHP'nin aldığı oy sadece 46, MHP'nin zaten esamesi okunmuyor. Bu nasıl bir çatıdır ki Yalova'da kuruluyor da Ağrı'da, Bingöl'de, Hakkari'de kurulamıyor? Aydın'da, Hatay'da, Manisa'da niye yok?

AK Parti, Türkiye'nin doğusuyla batısıyla her yerinde var. Zemini sağlam, milletle hemhal olmuş parti AK Parti'dir. Bu çatı arayışlarının hepsi boş beyhude çabalardır. Muhalefetin Cumhurbaşkanlığı seçiminde ne yapacağını bilememe, bir telaş hali var. Bizim rotamız belli, biz 77 milyonla bu çatıyı kurduk. Herkes de bu anlamda bu yapıya destek verecektir. Biz inşallah 10 Ağustos'ta güzel bir sonuç alacağız. İnşallah ilk turda, Türkiye'nin her renginden, bölgesinden destek alarak halkın seçtiği Cumhurbaşkanını belirlemiş olacağız."

‘Milletin gönlündeki aday’

Genel Başkan Yardımcısı Gül, "AK Parti'nin adayı belli diyebilir miyiz?" sorusu üzerine, "Şu anda istişareler yapılıyor. Muhtemelen birtakım sivil toplum kuruluşları ve tüzel kişilikler de ziyaret edilir. Şu anda yetkili kurullarımızdan 'adayımız şudur' diye bir açıklama yapılmadı ama milletin ve herkesin gönlündeki aday belli. Milletin gönlünde arzu ettiği aday kimse, millet halkın seçtiği ilk cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istiyorsa, o kişi; milletin derdi ile dertlenen, değerleri ile siyaset yapan kişi olacaktır. Bunu yetkili kurullar karar verince kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

"Adaylarının ilk turda seçilip seçilmeyeceğinin" sorulması üzerine Gül, "İlk turda seçileceğine inanıyoruz. AK Parti yerel seçimde yüzde 45.5 oy aldı. Millet Cumhurbaşkanlığı seçiminde güçlü irade ortaya koyan lideri AK Parti'de göreceği için, ilk turda bir sorun olmaksızın AK Parti'nin adayının seçileceğine inanıyoruz" diye konuştu.

'Türkiye okuması yapılmaz'

Abdülhamit Gül, "AK Parti Yalova ve Ağrı seçim sonuçlarını nasıl görüyor?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Geçen pazar günü yapılan seçimlerde oy kullanan seçmen sayısı, ülkedeki seçmen sayısının binde üçü. Türkiye'de yaklaşık 52 milyon seçmen var, dün oy kullanan seçmen sayısı ise 146 bin. Bu tabloya bakarak Türkiye okuması yapmak yanlış. Pazar günü yapılan seçim, 30 Mart seçiminin bir son versiyonu, durağıdır; onunla 30 Mart seçimleri tamamlanmıştır. 30 Mart seçimlerine bakıldığı zaman, seçmenin desteği belli; AK Parti. AK Parti her bölgeden oy almış, Türkiye'deki belediyelerin yüzde 60'ını almış.

30 Mart seçimleri, Hükümete ve Başbakanımıza yönelik bir darbe girişimine karşı milletin, ülkesini ve vatanını koruma refleksiydi. Bir genel seçim havasında gerçekleşti ve millet bu anlamda görevini yaptı. Dedi ki 'biz Sayın Başbakanımızın, Hükümetimizin yanındayız.' Bu mesajı fazlasıyla verdiler. Biz de bu açıdan milletimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Pazar günü yapılan seçimde millet, yereldeki lokal sorunları ve meseleleri dikkate alarak oyunu kullandı. Biz netice itibariyle sandıktan çıkan her sonuca saygılıyız. Dünkü sonucun da hayırlı olmasını diliyoruz. Gezi olaylarından başlayan bütün süreçlerde biz, 'sokak değil, sandık bu ülkeye yön verir' dedik."

Gülen kitabıyla istifa eden Başkan...

Gül, "görevlerinden istifa eden AK Parti il başkanları" ile ilgili soru üzerine, "Her parti, teşkilat anlamındaki bu tür ihtiyaçlarını gözden geçirir. Bu tür tasarruflar rutin tasarruflardır, kararlardır, AK Parti de bu anlamdaki çalışmalarını yapmıştır" dedi.

Partiden istifa eden Şırnak İl Başkanı Mehmet Demir'in, istifasını açıkladığı basın toplantısına Fethullah Gülen'in kitabı ile çıktığını anımsatan Gül, "Başbakanımız hakkında iddianame hazırlayan paralel yapı ile AK Partili ne il başkanımız ne de üyemizin hiçbir bağlantısı olamaz. Paralel yapı sadece genel başkanımıza, Başbakanımıza değil... Sokakları terörize ederek, kumpaslar kurarak milletin iradesini sakatlama yönünde birtakım illegal yapılanmalar içerisine girmiştir. AK Parti bünyesi içerisinde, Başbakanımıza, millete, hükümete kast eden illegal ve paralel bütün yapılanmalar ve oluşumların hiçbir şekilde barınamayacağını da bu vesileyle ifade etmekte fayda var" sözlerini sarf etti.