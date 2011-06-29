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AKP, CHP ve MHP'yi ziyaret edecek

AKP Genel Başkan Yardımcısı Haluk İpek, Cemil çiçek’le birlikte CHP ve MHP Gruplarını ziyaret edecek.

29 Haziran 2011 03:00

HÜLYA KARABAĞLI / T24 ANKARA



TBMM başkanlığı sürecinde yarın iktidar kanadı AKP’den CHP ve MHP’ye ziyaret var.  AKP Genel Başkan Yardımcısı Haluk İpek, Cemil Çiçek’le birlikte CHP ve MHP Gruplarını ziyaret edecek. İpek, T24’e,“Meclis  Başkanlığı  seçimi için ziyarette bulunacağız” dedi.   


Bu arada CHP’nin TBMM Başkanlığı seçiminde aday göstermeyecekleri ve seçimlere katılmayacaklarına ilişkin yol haritasını açıklamasından sonra gözlerin çevrildiği MHP de tavrını belirledi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Bal,  T24’e, “ TBMM Başkanlığı seçimlerine katılacağız. Adayımızı çıkarıp ona oy vereceğiz” dedi.

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