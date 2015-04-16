AKP, CHP ve MHP, AP'ye karşı birleşti

TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve Meclis’te grubu bulunan AKP, CHP ve MHP, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nun kabul ettiği 'Ermeni soykırımı' kararına ilişkin ortak açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya imza atmayan tek parti, HDP oldu.

Avrupa Parlamentosu'nun aldığı kararın yok hükmünde olduğunu belirten açıklamada, “Avrupa Parlamentosu’nun Osmanlı İmparatorluğu’nun tüm İmparatorluk halkı için trajik olan bir dönemine yönelik seçici ve tek taraflı yaklaşımını bir kez daha ortaya koyduğu, Birinci Dünya Savaşı koşullarında Anadolu’daki tüm halkların çektiği acıya duyarsız kalarak sadece Ermenilerin acılarını yücelttiği bu yakışıksız karar, kabulü mümkün olmayan yok hükmünde bir karardır” ifadelerine yer verildi.

'Kararı, her bakımdan fevkalade talihsiz buluyor ve esefle karşılıyoruz'

Türkiye Büyük Millet Meclisi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nun 1915 olayları konusunda 15 Nisan 2015 tarihinde kabul ettiği kararı, her bakımdan fevkalade talihsiz buluyor ve esefle karşılıyoruz. Avrupa Parlamentosu’nun Osmanlı İmparatorluğu’nun tüm İmparatorluk halkı için trajik olan bir dönemine yönelik seçici ve tek taraflı yaklaşımını bir kez daha ortaya koyduğu, Birinci Dünya Savaşı koşullarında Anadolu’daki tüm halkların çektiği acıya duyarsız kalarak sadece Ermenilerin acılarını yücelttiği bu yakışıksız karar, kabulü mümkün olmayan yok hükmünde bir karardır.”

“Bu kararıyla Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği adına hukuka aykırı şekilde adeta yargılama yetkisini eline alarak, ülkemize ilişkin tarihsel gerçekle bağdaşmayan haksız suçlamalarda bulunmakta ve kanaat üzerinden insafsızca hüküm vermektedir. Parlamentonun, kendini tarihçilerin ve uluslararası mahkemelerin yerine koyarak tarih yazması ve soykırım gibi çok ciddi bir suç hakkında hüküm vermesi, hem insan haklarını, hem adaleti, hem de tarih ve hukuku hiçe sayması anlamına gelmektedir.”

Avrupa Parlamentosu, iki toplum arasındaki uçurumu daha da derinleştirmektedir

“Ermenilerin Birinci Dünya Savaşı sırasında, diğer Osmanlı İmparatorluğu vatandaşı herkes gibi yaşadıkları acıları paylaşmak tabiatıyla bir insanlık vazifesidir. Ancak bu acıları, evrensel değerleri göz ardı ederek ve uluslararası hukuku çarpıtarak, siyasi amaçlarla ve Türkiye karşıtlığı için istismar etmek kesinlikle kabul edilemez. Avrupa Parlamentosu, çağrılarımıza rağmen, sorunu derinleştirmeyi tercih etmekte, konunun tarafsız ve bilimsel şekilde araştırılmasından kaçınan Ermeni tarafını bu yönde diyaloğa teşvik etmek yerine iki toplum arasındaki uçurumu daha da derinleştirmektedir. Avrupa Parlamentosu’nun varoluş nedenini teşkil eden, savaş ve çatışma yerine barış, hoşgörü ve ortak geleceğin oluşturulması fikri hilafına benimsediği bu tarafgir yaklaşımı şiddetle kınıyoruz.”