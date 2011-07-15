T24 - AKP, CHP ve MHP ortak deklarasyon ile terörü kınadı. Deklarasyonda, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terörle mücadelesi, demokratik, meşru ve hukukidir" denildi.Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, partilere ortak tavır koyma çağrısında bulundu.











AKP, CHP ve MHP ortak deklarasyon ile terörü kınadı.

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural Meclis'teki partilerden ortak bir deklarasyon yayınlamasını istedi. Bu istek diğer parti gruplarınca olumlu karşılandı.



TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, siyasi parti gruplarının başkanlığa verdiği ortak imzalı önergeyi okudu.



AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi ve MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural imzalı ''TBMM açıklaması'' başlığını taşıyan açıklamada, bölücü terör örgütünün, hain saldırıları sonucu, devletin ve milletin birlik, bütünlüğünü korumak için mücadele eden kahraman güvenlik güçlerinden 13 askerin şehit olduğu belirtildi.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''TBMM'nin manevi varlığının ayrılmaz bir parçası olan bütün şehit askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve büyük Türk milletine başsağlığı diliyoruz.







Hiçbir güç, Türkiye devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü sarsamayacaktır. Milletimizin birliğine, ülkemizin bütünlüğüne ve devletimizin tekliğine karşı girişilen siyasi ve silahlı saldırılar neticesiz kalmaya mahkumdur.







Milli güvenliğin sağlanmasından yüce Meclisimize karşı sorumlu olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin, hukuk devleti, demokrasi ilkeleri ve insan haklarına saygı çerçevesinde terörle ve bölücü girişimlerle mücadele için seferber edeceği her adımda yanında olacağız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terörle mücadelesi, demokratik, meşru ve hukukidir. Milletimizden aldığımız güçle, TBMM'de grupları temsil eden milletvekilleri adına yüce Türk milletine saygıyla arz ederiz.''



Atalay: Muhalefetin kapısını çalacağız



Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, terörle mücadele konusunda "AK Parti hükümeti, önümüzdeki günlerde muhalefetin kapısını çalacaktır. Hazırlıklarınızı yapın. Hepimiz birlikte bunları göğüsleyelim" dedi.



