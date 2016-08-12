"AKP, CHP ve MHP ile birlikte Yenikapı mitinginin benzerini Diyarbakır'da yapmak istiyor"

Habertürk gazetesi, AKP'nin TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından CHP ve MHP ile Yenikapı'da yaptığı mitingin benzerini Diyarbakır'da da yapmayı planladığını öne sürdü. Volkan Yanardağ'ın imzasıyla yayımlanan haberde, "AK Parti’nin son MYK toplantısında ramazan ayında ilk kez gerçekleştirilen Gönül Köprüsü Projesi ele alındı. Bölgede terörden etkilenen, ihtiyaç sahibi aileler, özellikle gençler ve çocuklara yönelik projenin olumlu sonuçları değerlendirilen toplantıda, Gönül Köprüsü’nün Kurban Bayramı’nda da sürdürülmesi kararı alındı" dendi.

“Yenikapı ruhu' Diyarbakır'a taşınıyor" başlığıyla yayımlanan (12 Ağustos 2016) haber şöyle:

AK Parti, bölgedeki vatandaşlarla “gönül köprüleri” kurmak için işadamı, sanatçı, sporcu ve kanaat önderlerinin de aralarında bulunduğu geniş bir heyetle eylül ayı başında Diyarbakır, Van ve Mardin’e çıkarma yapacak

AK Parti, FETÖ/ PDY’ci cuntanın kanlı darbe girişiminin ardından demokrasi nöbetleriyle oluşan “Yenikapı ruhu”nu Diyarbakır’a taşımaya hazırlanıyor. Kurban Bayramı öncesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gerçekleştirilecek yardım kampanyasına, CHP ve MHP’li il başkanları da davet edilecek. AK Parti, bölgedeki vatandaşlarla “gönül köprüleri” kurmak için işadamı, sanatçı, sporcu ve kanaat önderlerinin de aralarında bulunduğu geniş bir heyetle eylül ayı başında Diyarbakır, Van ve Mardin’e çıkarma yapacak. Bölge halkına “Devlet ve millet yanınızda” mesajı verecek olan AK Parti, yoksul ailelere ve ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıracak.

Ünlü isimler katılacak

AK Parti’nin son MYK toplantısında ramazan ayında ilk kez gerçekleştirilen Gönül Köprüsü Projesi ele alındı. Bölgede terörden etkilenen, ihtiyaç sahibi aileler, özellikle gençler ve çocuklara yönelik projenin olumlu sonuçları değerlendirilen toplantıda, Gönül Köprüsü’nün Kurban Bayramı’nda da sürdürülmesi kararı alındı. Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum Halkla İlişkiler Başkanı Mehmet Müezzinoğlu başkanlığında çalışmalara başlandı. Buna göre, Doğu ve Güneydoğu’daki 12 il, Diyarbakır, Mardin ve Van’da toplanacak. Merkez kabul edilen bu 3 ilde bayram öncesinde toplantılar yapılacak. Etkinliklere işadamı, sanatçı, sporcu ve kanaat önderleri de katılacak. Bu toplantılarda, yardımların ve çalışmaların organizasyonu ele alınacak. Kurban Bayramı’nda da ünlü isimlerden oluşan heyetler, yardımları bizzat vatandaşlara ulaştıracak. Gençlere ve çocuklara bayram harçlığı verilecek, bayram sonrası okullar açıldığı için okul ihtiyaçları da bu şekilde giderilecek. İhtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtılacak.

Milli birlik havası

15 Temmuz’un ardından AK Parti, CHP ve MHP arasında darbeye karşı oluşan milli birlik havası, bu projeye de yansıyacak. Projeye dahil 12 ilin CHP ve MHP il başkanları da organizasyonlara davet edilecek. Yardım faaliyetlerini 3 partinin birlikte yürütmesi sağlanacak. Etkinliklere Yenikapı’da olduğu gibi HDP’nin davet edilmemesi düşünülüyor.