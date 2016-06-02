AKP, CHP ve MHP Almanya'da kabul edilen 'Ermeni Soykırımı' tasarısını kınayacak

Alman Parlamentosu'nda oylanan Ermeni Soykırımı tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi. AKP, CHP ve MHP ortak deklarasyon yayınlayarak Alman Parlamentosu'nda kabul edilen 'Ermeni Soykırımı' tasarısını kınayacak.

Almanya Parlamentosu'nda oylanan 1915 olaylarını 'soykırım' olarak niteleyen tasarı oy çokluğuyla kabul edildi. Oylamada bir ret, bir çekimser oy kullanıldı. Tasarı, koalisyonu oluşturan Hristiyan Demokrat Birliği (CDU), Hristiyan Sosyal Birliği (CSU), Sosyal Demokrat Partisi (SPD) ve muhalefet partisi Yeşiller tarafından hazırlanmıştı.

İki gün önce, TBMM Dışişleri Komisyonu'nun AKP, CHP ve MHP’li üyeleri Almanya'da bugün kabul edilen 'Ermeni Soykırımı' tasarısını kınadıklarını ve reddettiklerini açıklamıştı. Bildiride, "Almanya Federal Meclisi'nin, asılsız Ermeni 'soykırım' iddialarını destekleyen bir karar tasarısını, 2 Haziran 2016'da oylayacağını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. 1915 olayları hakkında tarihi gerçekleri tahrif eden ve hukukla bağdaşmayan tasarıyı şiddetle kınıyor ve reddediyoruz” denmişti.

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