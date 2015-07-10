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Davutoğlu'nun koalisyon müzakereleri takvimi belli oldu

Başbakan Davutoğlu, koalisyon için ilk görüşmeyi CHP lideri Kılıçdaroğlu ile pazartesi günü yapacak

10 Temmuz 2015 14:56

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 7 Haziran seçimlerinin üzerinden 32 gün geçtikten sonra hükümet kurmakla görevlendirilen Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun koalisyon takvimi belli oldu.

13 Haziran Pazartesi günü saat 14:00'te koalisyon görüşmeleri için ilk olarak CHP'nin kapısını çalacak olan Davutoğlu, Salı günü aynı saatte MHP ile görüşecek. Davutoğlu'nun son programı ise HDP ziyareti ile gerçekleşecek. Çarşamba günü HDP ile koalisyon görüşmesi yapacağını açıklayan Davutoğlu, böylece görüşmelerde ilk turu tamamlamış olacak.

Davutoğlu'nun pazartesi günü CHP ile yapacağı görüşme, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yapılacak.

 

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