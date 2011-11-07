AKP-CHP bayramlaşmasında gündem tutuklu vekillerdi

T24 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, tutuklu milletvekilleri konusunda CHP ile AKP arasında imzalanan mutabakat metnine vurgu yaparken, AKP Genel Sekreteri Haluk İpek ise, "Seçimlerin tutukluluğu sona erdiren bir şey olması hem parlamentoya, hem yargıya zarar verebilirdi. Burada hepimizin temenni etmesi gereken şey, yargının bir an önce, hızlı bir şekilde davaları sonuçlandırması" dedi.





Kurban Bayramının ikinci günü CHP’de partiler arası bayramlaşma ilk olarak DSP ile başladı. DSP heyeti, Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Ertürk ile Parti Meclisi Üyeleri Dilara Tambova ile Abbas Deniz’den oluşurken, CHP’de heyetleri Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Emrehan Halıcı ile Parti Meclisi Üyesi Deniz Pınar Atılgan karşıladı.



DSP heyeti adına konuşan Genel Başkan Yardımcısı Ertürk, CHP Genel Başkan Yardımcısı Halıcı’nın eski bir DSP’li olduğunu hatırlatarak, "Kaderde burada karşılaşmak da varmış" dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak da, eski Başbakanlardan Bülent Ecevit’in 5. ölüm yıldönümü nedeniyle CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen anma törenini hatırlatarak, "Ecevit hepimizin ortak paydasıdır. Zaman birlik ve beraberlik zamanıdır" dedi.



DSP’li Ertük ise, DSP’nin her zaman yaşaması gereken bir parti olduğunu kaydederek, solun bir tek parti ile olamayacağını söyledi. Ertük öte yandan medyanın DSP’ye olan ilgisizliğinden yakınarak, medyanın sadece 3 partiyi gördüğünü belirtti.

AKP bayramlaşmasında gündem tutuklu vekiller



DSP’nin ardından CHP’yi AKP ziyaret etti. AKP heyetinde, Genel Sekreter Haluk İpek, Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Gençlik Kolları Genel Sekreteri Yasin Bölükbaşı, Kadın Kolları Seçim İşleri Başkanı Meral Kirişcioğlu yer aldı.



Bayramlaşmaya tutuklu milletvekilleri damgasını vururken, CHP Genel Başkan Yardımcısı, "Bu bayramda bizi üzen bir husus da milletin, milli iradenin seçtiği milletvekillerimizin tutuklu olması, meclise gelmemesi. Biliyorsunuz orada ortak bir deklarasyonumuz da var. Anayasa’ya uluslararası sözleşmelere rağmen. Ama her şeye rağmen ben hem milli, hem dibi bayramlarımızın bizleri bir araya getiren günler olduğunu düşünüyorum" dedi.



AKP Genel Sekreteri İpek ise, "Bir hukukçu olarak söylüyorum, seçildikten sonra yargının tavrı parlamentoyu korumuştur. Ama yargılamaya safahatının bir an önce, hızlı bir şeklide tamamlanıp bitmesi hepimizin dileğidir. İnşallah çok fazla zarar görmeden demokrasimiz, Türkiye bunu aşacaktır" dedi. İpek, yeni Anayasa çalışmaları kapsamında oluşturulan uzlaşma komisyonuna da atıfta bulunarak, "Hem ana muhalefete hem iktidara önümüzdeki dönemde çok iş düşüyor. İnşallah önümüzdeki dönemde el birliğiyle iyi bir çalışma yürüteceğiz" dedi.



İpek’in bu sözleri üzeri Öztrak ise, Anayasa komisyonu çerçevesinde yürütülecek çalışmaların büyük önemi olduğunu ifade ederken, "Ama ben yine bir defa daha hukukçu olarak altını çizmek istiyorum; burada imza attığımız, uluslararası sözleşmeler var, Anayasa’nın 90. maddesi var. Burada mühim olan, şu anda meclise yemin etmeye dahi gelemeyen milletvekillerimiz suçlu değiller, tutuklular. Bu sözleşmeler şunun altını açıkça çiziyor; milli iradenin bir yansıması olan milletvekillerinin henüz suçlarının kesinleşmemiş olmasına rağmen içerde tutuluyor olmaları - çünkü bir deklarasyona da birlikte imza attık - sizi de rahatsız ediyor, bizi de rahatsız ediyor. Bu hukuki açıdan garip bir durum. Biz isterdik ki bu bayramda tüm milletvekili arkadaşlarımız bizlerle birlikte olsunlar, halkımızın seçtikleri de bizim aramızda olsun. Ama öyle sanıyorum ki önümüzdeki günlerde attığımız imzalara sahip çıkarak bunun önünü bir an önce açacağız diye düşünüyorum" dedi.



AKP’li İpek’de parlamentonun, sürekli eleştirilen yüzde 10 barajına rağmen, yüzde 95 bir temsille oluştuğunu belirterek, "Biraz önce yargılamayla ilgili söylemek istediğim, seçimlerin tutukluluğu sona erdiren bir şey olması hem parlamentoya, hem yargıya zarar verebilirdi. Burada hepimizin temenni etmesi gereken şey, yargının bir an önce hızlı bir şekilde davaları sonuçlandırması. Ama parlamentodaki Anayasa çalışması bütün bu sıkıntıları çözebilmek adına çok önemli bir fırsattır, diye düşünüyorum. İnşallah yeni Anayasa çalışmalarından sonra birçok problemi geride bırakmış oluruz" dedi.



İpek’in bu sözlerine karşılık, CHP’li Öztrak "Orada ufak bir anlayış farklılığımız var gibi görünüyor; milletvekilliği milli irade demektir. Milli irade tutuklamaz" derken, İpek de sözlerini yineleyerek, "Buradan çağrımız yargıya bir an önce davaları sonuçlandırması olsun, inşallah" diye konuştu. AKP ve CHP heyeti, basın mensuplarının dışarı alınmasının ardından başbaşa görüştü.



