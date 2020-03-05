AKP-CHP arasındaki kavga büyüyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Özkoç hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan resen soruşturma başlatıldığını duyurmasının ardından Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Özkoç hakkında hazırlanan fezlekenin meclise gönderileceğini açıkladı. Gül, “Engin Özkoç, yaptıklarının hukukta bir karşılığı olduğunu görecek” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da, Özkoç hakkında bir milyon liralık manevi tazminat davası açtı ve suç duyurusunda bulundu.

"Ben de aynı hakka sahibim”

Bu gelişmeleri DW Türkçe’ye değerlendiren Engin Özkoç, “Ne yaparlarsa yapsınlar, Cumhurbaşkanı ne söylediyse, ben de aynısını söyledim. Ben de aynı hakka sahibim. Anayasaya göre mecliste yapılan konuşmalar koruma altındadır, dava açılamaz” diye konuştu.

AKP’nin mecliste konuşma ve tartışmaların sadece kendi çizdiği çerçevede olmasında ısrar etmesinin anlamı olmadığını söyleyen Özkoç, “Tamam onlar bildiklerini yapıyorsa, biz de bildiğimizi yapmaya devam edeceğiz” dedi. Özkoç, hakkında dava açılıp açılmayacağına da yargının karar vereceğini, AKP’nin karar veremeyeceğini belirtti.

CHP’liler Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün, Özkoç hakkında fezlekenin meclise gönderileceğini duyurmasına Twitter üzerinden sert tepki gösteriyorlar. CHP Grup Başkanvekillerinden Özgür Özel, Gül’e “Henüz yazılmamış fezlekeyi nasıl meclise yolluyorsun. Bu emir komuta zinciri içindeki rolünden hiç mi sıkılmıyorsun. Sarayın zabiti, majestelerinin katibi” diye seslendi.

Özkoç, meclisteki basın toplantısında Erdoğan’ı hedef alırken, Erdoğan’ın meclisteki grup toplantısında yaptığı konuşmaya göndermede bulunmuştu. Erdoğan o konuşmasında "Türkiye'nin bu tarihi mücadelesini sürekli fitneyle, yalanla, iftira ile lekelemeye çalışan her kim olursa olsun açık ve net söylüyorum; Haysiyetsizdir onursuzdur, şerefsizdir, alçaktır, haindir" demişti.

Mecliste basın toplantısında yaşanan gerilim genel kurul salonunda kendini AKP ile CHP’liler arasında yumruklu kavga olarak göstermişti. Genel kurulda CHP’nin İdlib’teki Türk askerlerinin güvenliğine ilişkin soru önergesi görüşülürken CHP ve AKP’li vekiller arasında yumruklu kavga çıkmıştı. Engin Özkoç da kavgada yaralanmıştı.