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AKP: Cerablus'taki operasyonlar inşallah ülkemiz için hayırlı olur

"Vatandaşımız gerek Nizip'te gerek Gaziantep'teki misafirhanelerde kalabilirler"

24 Ağustos 2016 01:02

AKP Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, Suriye sınırındaki gelişmelere ilişkin, "Cerablus'taki operasyonlar inşallah ülkemiz için hayırlı olur." dedi.

Gül, yaptığı açıklamada, IŞİD'in kontrolündeki Cerablus'tan, Karkamış'a havan mermisi atılmasının ardından, yetkili mercilerle görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Vatandaşların daha güvenli yerlere gidilmesiyle ilgili çağrılara uyması gerektiğini vurgulayan Gül, herhangi bir vatandaşın burnunun dahi kanamasını istemediklerini ifade etti.

Aldıkları bilgiye göre, can kaybı yaşanmadığını aktaran Gül, şunları söyledi:

"Cerablus ve Karkamış sınır şehri. Herhangi bir surette bir vatandaşımızın bile burnunun kanamasını istemeyiz. Valiliğimizin çağrılarına uysunlar. Vatandaşımız gerek Nizip'te gerek Gaziantep'teki misafirhanelerde kalabilirler. Valiliğimiz her türlü tedbiri almıştır. Sınıra yakın yerlerde yaşayan vatandaşlarımız daha güvenli bölgelere gelirlerse, onlar için daha iyi olacaktır. İhtiyacı, hastası olan, durumu elverişli olmayan vatandaşların valiliğe, kaymakamlığa, belediyelere başvurması gerekiyor. İhtiyaç duyduklarında bu kurumlarla irtibata geçsinler. Hiçbir mağduriyet olmadan, bu süreci inşallah gerçekleştirmiş oluruz. Güzel bir neticeyle sonuçlanır. Cerablus'taki operasyonlar inşallah ülkemiz için hayırlı olur."

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