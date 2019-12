AKP cephesinden Soner Yalçın'a destek!

T24 - AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Ayşe Böhürler, Yeni Şafak'taki köşesinde, gazetecilerin "yazdıkları" gerekçe gösterilerek sorgulanmasını eleştirdi. Böhürler, Odatv'nin sahibi ve Hürriyet gazetesi yazarı Soner Yalçın'ın sitesinde kendisinin de "hakaret ve iftiraya" uğradığını öne sürdü, ancak "Gazetecilerin yazdıkları neden gösterilerek bir suçlu muamelesi görmelerine mesleğin onurunu korumak adına itiraz ediyorum" dedi.



Böhürler, Yeni Şafak'ta yayımlanan (19 Şubat 2011) yazısının "Locadan" ara başlıklı bölümünde Odatv baskınına değindi. Böhürler'in yazısının gazetecilerin sorgulanmasına ilişkin bölümü şöyle:



"Odatv meselesi sıcağı sıcağına hepimizin gündeminde. Her ne kadar bu sitenin hakaret, iftira, yalan yanlış haberlerle hedefe aldığı kişiler arasında yer alsam da, hedefe ulaşmak için her yolu mubah gören yayıncılık anlayışları kadar, sürekli kendileri gibi olmayanlara küfreden platformlarından rahatsızlık duysam da, gazetecilerin yazdıkları neden gösterilerek sorgulanmalarına, bir suçlu muamelesi görmelerine mesleğin onurunu korumak adına itiraz ediyorum.



Sadece Soner Yalçın ve arkadaşlarının değil, Zaman gazetesinin 23 muhabirine, Nedim Şener'e, Şamil Tayyar'a ve birçok gazeteciye açılan davalar adalet anlayışımızı derinden sarsıyor ki, yazı nedeniyle hakkında dava açılan kişiler arasında ben de varım. Medyada her gün çıkan haberlere binaen Yüksek Yargı mahkemeleri hakkında yazdığım için hakkında dava açılmış, basın kınama cezası almış birisiyim. Ancak fikir sahiplerinin ve yazarların sürekli davalarla muhatap olmasına karşı da, taraflar arasında ortak bir tutum alınması gerektiğini düşünüyorum; elbette fikir sahipleri ve yazarlar insan haklarına tecavüz etmediği sürece..."