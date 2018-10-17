AKP, Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti için verilen önergeyi reddetti!

AKP, 2 Ekim’de Suudi Arabistan’ın İstanbul’daki başkonsolosluğuna girdikten sonra kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı için verilen önergeyi reddetti.

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komsiyonu’nun bugünkü toplantısında komisyon başkanvekili ve CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Cemal Kaşıkçı da dahil olmak üzere bugüne kadar gerçekleşen tüm zorla kaybedilme vakalarının araştırılması için önerge verdi.

Toplantıda CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da komisyonun başkonsolosluğa giderek yerinde inceleme yapabileceğini, böylelikle henüz Türkiye'den ayrılmamış olan görevlilerle görüşebileceklerini bildirdi. CHP’lilerin bu yöndeki talepleri AKP’li üyeler tarafından reddedildi.

"Kaşıkçı'ya Türkiye'de operasyon yapma zeminini hazırlayan..."

Tanrıkulu, T24'e şu değerlendirmeyi yaptı:

"Cemal Kaşıkçı vakası zorla kaybedilme vakasıdır. Türkiye zorla kaybedilme vakalarıyla çok karşılaştı. Halen devam eden, akıbetleri belli olmayan zorla kaybedilme vakaları var. Cumartesi Anneleri de bunun nişanesi zaten. Devam eden bir hak ihlali ve devam eden bir adalet arayışı var. Cemal Kaşıkçı vakasıyla da zorla kaybedilme vakası bir kez daha Türkiye ve dünyanın gündemine oturdu. Cemal Kaşıkçı vakasının Türkiye’de gerçekleştirilmesinin nedeni, yani Suudi devletinin Kaşıkçı gibi bir gazeteciye Türkiye’de operasyon yapma zemini hazırlayan ülkedeki zorla kaybetme vakalarıdır. Böyle bir komisyonun kurulması parlamentonun hem görevi hem sorumlulukları arasındadır."

Tanrıkulu’nun komisyon başkanlığına verdiği önerge şöyleydi:

Herkesin Zorla Kayıp Edilmeye Karşı Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmesi 23 Aralık 2010’da yürürlüğe girmiş ve sözleşmeyi 19 Nisan 2011 itibarıyla 88 devlet imzalamış, 25 devlet taraf olurken, Türkiye o tarihte sözleşmeyi imzalamamış ve sözleşmeye taraf olmamamıştır.

“Türkiye’de Cezasızlık Mevzuatı” Raporu’nda yer alan verilere göre 1980 - 1990 yılları arasında zorla kaybetme suçuna maruz kalan kişi sayısı 33 olup, gözaltında kayıplar en yoğun olduğu yıllar sırasıyla 1994 (518), 1995 (232) ve 1996 (170) yıllarıdır.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra kendisinden haber alınamaması akabinde, Türkiye’de “zorla kaybettirilme” iddiaları tekrar gündeme gelmiştir. “Kayıp”lar karşılaşılan en önemli insan hak ihlallerinden biridir.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı başta olmak üzere Türkiye’de zorla kaybettirilen herkesin bulunarak akıbeti hakkında yakınlarına ve kamuoyuna bilgi verilebimesi amacıyla ivedilikle bir alt komisyon kurulmasını talep ederiz."