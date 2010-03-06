AKP cemaati korumak zorundadır

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Tutuklanan Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner’in hakkında soruşturma açtığı İsmailağa cemaatinin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun yeğeni Saadettin Ustaosmanoğlu, AKP’nin kendini korumak için İsmailağa olayına girdiğini açıklayarak, “AKP bizi korumak zorundadır, çünkü onlara oy verdik” açıklamasını yaptı. Cemaatin sözcüsü, AKP’den memnun olmadıklarını belirterek, iktidar partisini, “Kendilerini toplasınlar” sözleriyle uyardı.CNN Türk’te Rıdvan Akar’ın hazırladığı programa konuk olan İsmailağa cemaatinin lideri MahmutUstaosmanoğlu’nun yeğeni Saadettin Ustaosmanoğlu aynı zamanda cemaatin sözcülüğünü yapıyor. Sözcü Ustaosmanoğlu programda cemaatin bazı üyelerinin AKP’li bakanlarla, Ankara’yla ticari ilişkilere girmiş olduğunu kabul etti. Ustaosmanoğlu, bu durumu, “Tabii arayacaklar, oy vermişler, oy verdikleri kişilerden yardım isteyecekler. Bundan doğal ne var?” sözleriyle savundu. AKP’nin kendini korumak için İsmailağa olayına girdiğini söyleyen Ustaosmanoğlu şunları söyledi:“AKP İsmailağa cemaatini korumak zorundadır. Çünkü ondan oy aldı. Kimse riyakârlık yapmasın. Herkes yandaşını korumakla mükelleftir. Diğerlerine zulüm etmek manasına gelmez tabii. Bugünkü hükümete de Saadet Partisi’ne de söylediğimiz budur. Size rol verildiğinde kabul edin, rol çalmayın. AKP’den mutlak manada memnun değiliz. Kendilerini toplasınlar!..”