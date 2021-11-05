AKP çalışması: EYT için kademeli düşük maaşla emeklilik formülü

AKP döneminde ilk kez emeklilikte yaşa takılanlara yönelik adım atılması da gündemde. AKP'de yürütülen çalışmalar için, “Bunların hiçbirinin altı boş değil. Vatandaşın derdine çare bulmak zorundayız” değerlendirmesi yapılıyor.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, AKP kaynaklarından edinilen bilgiye göre yürütülen çalışmalarda temel hedef, artan fiyatlardan en çok etkilenen dar gelirli, dezavantajlı grupları rahatlatmak.

“EYT için etki analizi yapılıyor"

Emeklilik için prim gün sayısını dolduran ama yaş bekleyenlerin talepleri de uzun yılların ardından AKP’nin gündemine girdi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce sıcak bakmadığını söylediği bu konuda çalışma yapılması talimatı verdiği biliniyor. AKP'li kaynaklar “EYT için etki analizi yapılıyor” derken bir dizi formül üzerinde çalışıldığı ifade ediyor.

EYT sorununu çözmek için kurulan masada prim gün sayısını doldurup, emekli olmak için 2 yılı kalanların emekli edilip maaşlarının ödenmesi formülü var. Ama üzerinde çalışılan asıl konu “Kademelendirilmiş düşük maaşla emekli olabilme imkânı” tanıyan model. Almanya ve Finlandiya örnekleri üzerinden çalışılan bu sistemde prim gün sayısını tamamlayan çalışana “sağlık risk primini karşılamak kaydıyla” yaşı beklemeden emeklilik imkanı tanınabileceği ifade ediliyor. Ancak bu olanaktan faydalanmak isteyen çalışanların emeklilik maaşında kesinti yapılacak. Yani bir kişi yaşı beklemeden emekli olmak istediğinde -kesinti oranı kalan yıla göre belirlenmek üzere- örneğin 3 bin 500 lira yerine 2 bin 200 lira alacak. Asıl emeklilik yaklaştıkça bu emekli maaşı yükselecek ve en sonunda yaş şartı tamamlandığında 'hak ettiği' ücreti almaya başlayacak. İsteyen EYT’liler bu model kapsamında emekliliğini talep edebilecek.