AKP: Büyük kongremizde bir sürprizimiz olacak

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, yarın yapılacak AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nde bir sürpriz olacağını bildirerek "Sayın Genel Başkanımızın konuşmasından sonra bir sürprizimiz olacak. Türkiye'nin içinden geçtiği bu önemli süreçte o sürprizi buradan ifade etmeyeceğim, açıklamayacağım ama yarın o sürprizi hep birlikte göreceğiz. Bütün dünyaya da buradan bir mesaj vermiş olacağız. Genel Başkanımızın konuşmasından sonra tüm dünyaya vereceğimiz mesajımızı da izlemiş olacağız" dedi.

Ataş, AKP'nin 6. Olağan Büyük Kongresi'nin yapılacağı Ankara Spor Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, kongrenin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Kongre sürecinin 2017 yılının Temmuz ayında başladığını ifade eden Ataş, belde ve 972 ilçenin kongresinin tamamlanmasının ardından il kongrelerinin de 6 Mayıs'ta İstanbul İl Başkanlığı Kongresi ile sona erdiğini hatırlattı.

Ataş, 24 Haziran seçimlerinin ardından Merkez Karar Yönetim Kurulunda (MKYK) kongre kararının alındığını anlattı.

Kongre sürecinde gerçekleştirilenler hakkında bilgi veren Ataş, kongreye hazırlık sürecinde 400 kişinin çalışma yürüttüğünü belirtti.

Ataş, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 11.00'de Ankara Spor Salonuna gelmesiyle kongrenin başlayacağını aktardı.

Kongreye tüm teşkilat mensuplarının ve delegelerin davet edildiğini söyleyen Ataş, büyük katılım beklediklerini dile getirdi. Mustafa Ataş, her kongrenin bir şenlik havasında geçtiğini, AK Parti'nin siyaset tarihine örnek olan kongreler gerçekleştirdiğini söyledi.

Ataş, bin 457 delegenin bulunduğunu, bazı delegelerin mazeret bildirdiğini ifade ederek "Mazeret bildiren arkadaşlarımızın sayısı 15'i, 20'yi geçmiyor. Delegelerimizin en yüksek katılımla kongreye katılacaklarını bekliyoruz." diye konuştu.

Ataş, delegelere Erdoğan'ın imzasını taşıyan kalem ile Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde cezaevine girmeden önce okuduğu şiir kasetinin CD ortamında hediye edileceğini belirtti.

"Ana slogan, Millet Bir, Hedef Bir"

Kongre öncesinde salonun dışında bekleyenlere Erdoğan'ın hitap edeceğine dikkati çeken Ataş, şu bilgileri paylaştı:

"Kongremizin ana sloganı 'Millet Bir, Hedef Bir.' Bu sloganla kongremizi yapıyoruz. Partimizin bugüne kadar kullanmış olduğu müzikleri kullanacağız, yeni bir müziği de hep birlikte dinlemiş olacağız. Yurt içinden siyasi partilere davet gönderildi. Yurt dışından bizzat Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımızın davetiyle 52 devlet başkanı davet edildi. Yurt dışından birçok sivil toplum örgütü temsilcileri, basın mensupları davet edildi. Yurt içinden de birçok basın, televizyon kuruluşu bu kongremize davet edildi. Bugüne kadar bizim davet ettiğimiz yurt içi ve yurt dışı basın mensubu sayımız 600'ün üzerinde. Sendika başkanları, siyasi parti temsilcileri, Ankara'da bulunan büyükelçilikler, yurt dışı temsilcilikler bunların hepsi davet edildi. Bunların bir kısmı kongremize katılacaklarıyla ilgili teyitlerini bildirdiler, henüz teyit bildirmeyenler var. Onları da ilgili birimdeki arkadaşlarımız takip ediyor."

"Bir sürprizimiz olacak"

Şehit ve gazi ailelerinin, engellilerin, sivil toplum kuruluşlarının da kongreye davet edildiğini söyleyen Ataş, toplumun her kesimini temsilen kongrede bir temsilcinin bulunacağını vurguladı.

Ataş, "HDP'nin dışındaki bütün partilere davet gitti. Katılacağını belirten 8 siyasi parti oldu. Sayın Genel Başkanımızın konuşmasından sonra bir sürprizimiz olacak. Türkiye'nin içinden geçtiği bu önemli süreçte o sürprizi buradan ifade etmeyeceğim, açıklamayacağım ama yarın o sürprizi hep birlikte göreceğiz. Bütün dünyaya da buradan bir mesaj vermiş olacağız. Genel Başkanımızın konuşmasından sonra tüm dünyaya vereceğimiz mesajımızı da izlemiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Kongre hazırlık çalışmasında emek sarfedenlere ve organizatör firmaya teşekkür eden ve çalışmaların sıfır hata payı oranında yürütüldüğünü anlatan Ataş, kongrenin bir demokrasi şöleni havasında, tüm siyasi partilere örnek olacak bir coşku ve heyecanla yapılması temennisinde bulundu.

Sürprizin bir kişi mi olacağı yönündeki soruya Ataş, "Bir kişi olmayabilir. O sürpriz, onu yarın göreceğiz. Onu sürpriz olarak saklayalım. Tüm dünyaya verilecek bir mesaj olacak diye düşünüyoruz. Onu, yarın Genel Başkanımızın konuşmasından sonra sahnede izlemiş olacağız. Bir kişi değil, bir kişiden fazla. Bu da kongrenin sürprizi olsun." dedi.

10 bin davetiye basıldı

"Amerika Birleşik Devletleri maslahatgüzarına da davet gitti mi?" sorusu üzerine Ataş, detaylarını bildiremeyeceğini ancak Ankara'da temsilciliği bulunan bütün büyükelçiliklere bu davetlerin Dış İlişkiler Birim Başkanlığı marifetiyle gittiğini aktardı.

AK Parti Kongresi için 10 bin davetiye basıldığını, Türkiye'deki hemen hemen bütün sivil toplum kuruluşlarına, meslek odalarına davetiye gönderdiklerine işaret eden Ataş, herhangi bir eksiklik olmaması için gayret gösterildiğinin altını çizdi.

Ataş, partinin kuruluşundan bugüne kadar görev yapan il başkanları, milletvekilleri, genel başkan yardımcıları, bakanlar, meclis başkanları, belediye başkanlarına, kurucular kuruluna, MKYK üyelerine davetiye gönderildiğini açıkladı.

Devlet başkanları düzeyinde katılım

Salon dışında kalacak vatandaşlar için çadırlar ve seyyar tuvaletler kurulduğunu, ikramlar konusunda tedbirler alındığını bildiren Ataş, aksaklık yaşanmaması için her türlü tedbiri aldıklarını söyledi.

Kongreye katılımını bildiren devlet başkanları olduğunu ifade eden Ataş, "Ekvator Ginesi, Gine, Somali, Zambiya, Nijer, Azerbaycan, Rusya, Sırbistan, Sudan, Senegal gibi ülkelerin devlet başkanları... Üst düzey, devlet başkanı veya cumhurbaşkanı düzeyindeki katılımları sadece söyledim. Rusya'dan Duma Meclis Başkanı katılıyor. Çin Komünist Partisinden bir yetkili arkadaşımız katılacak. 4 dilde de simultane tercüme yapılacak." bilgisini verdi.

Ataş, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kongreye katılıp katılmayacağının sorulması üzerine, vekaleten katılacağını bildirdi.

İYİ Parti katılmayacak

Ataş, bir soru üzerine 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün katılacağına yönelik bir teyidin gelmediğini kaydederek "Onu, Sayın Cumhurbaşkanımız davet etmiştir diye düşünüyoruz. Onun bizde herhangi bir teyidi yok şu anda." dedi.

İYİ Parti'nin kongreye katılıp katılmayacağına yönelik soruya ise Ataş, "Katılmayacağıyla ilgili bir bilgi geldi bize. O kendi takdirleri. Biz davetimizi yapıyoruz, katılıp katılmamaları kendi takdirleri. Bir şey diyemeyiz. Gelenlere kapımız açık, 'Hoş geldiniz' deriz." cevabını verdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ekonomi başlığı altında AK Parti ve hükümete yaptığı eleştirilerin hatırlatılması üzerine Ataş, "Onların değerlendirmesini Sayın Genel Başkanımız yarın yapar ama onlar bu eleştiriyi yapmadan önce kendi partileri içindeki düzenlemelerine, yönetim tarzlarına baksınlar." değerlendirmesinde bulundu.