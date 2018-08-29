AKP: Bundan sonra İstiklal Caddesi'nde Cumartesi Anneleri'nin eylemine izin verilmeyecek

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İstiklal Caddesi'nde Cumartesi Anneleri'ne eylem izni verilmeyeceğini belirterek, "İstiklal Caddesi gibi yerlerde eylemlere asla müsaade edilmeyecek. Eylemi AK Parti bile düzenliyor olsa müsaade edilmeyecek" dedi.

Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunana Çelik, anneliğin siyasi ve ideolojik bir yanı olmadığını belirterek, "Anneliğin siyaseti ve ideolojisi yoktur. Gelişmeler sonrası bu önlemleri almak zorunlu olmuştur. Bu annelere karşı bir tutum değildir, İçişleri Bakanı'mız bunu açıkça söyledi. Terör gruplarının bu alanı açıkça istismar etmesi ile ilgilidir. Bu siyasi istismar partisi provakatif olaylar sergileme çabasındadır" şeklinde konuştu.

Çelik konuya ilişkin olarak şunları söyledi:

Provakatif olaylar olmasına müsaade edilmeyecektir. Anneler ve evlatları ile ilgili derdi olana kapımız açıktır. İstiklal Caddesi gibi yerlerde eylemlere asla müsaade edilmeyecek. Eylemi AK Parti bile düzenliyor olsa müsaade edilmeyecek. Valilik nereyi gösterirse orada yapılabilir. Evlat acısı yaşayan annelere saygılarımızı sunuyoruz. Bu tavrın annelere gibi gösterilmesini kabul etmiyoruz."