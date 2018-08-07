Cumhuriyet yazarı Hikmet Çetinkaya, CHP'nin iç çekişmelerden bir türlü arınmadığını söyleyerek, "Yüzde 41’le iktidar olan AKP böyle bir muhalefet varken hep iktidarda olacak" yorumunu yaptı. Çetinkaya bu durumu "Acı ama gerçek" sözleriyle niteledi.

CHP'de 24 Haziran'daki çifte seçimlerin ardından başlayan genel başkanlık tartışması genel merkezin "Toplanan imzalar yeterli değil. Kurultay yok" açıklamasıyla sürüyor.

Çetinkaya'nın "Dağların arasında" başlığıyla yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

Dağların arasında bir vadi, ucunda masmavi bir deniz ve gökyüzü...

Zeytin, erik ve çam ağaçları.

Esintili bir İstanbul sabahında hayata dair anılar topluyorum.

Hayatın sayfalarında geçen bir yaşam, varoluş, sevgiyi çoğaltmak.

Nice sevinçleri, hüzünleri içimizde topluyoruz...

Temel hak ve özgürlükleri, demokrasisi güçlü bir Türkiye.

Deniyordu ki:

“Çağdaş dünyanın parçası olan bir Türkiye’nin özgürlükler açısından hak ettiği bir konuma getirilmesi, toplumumuzun beklentisidir.

Bireylerin hak ve özgürlüklerine saygı, demokratik bir siyasi rejimin toplum tarafından benimsenmesinin ve toplumsal huzurun temel koşuludur.

Çünkü demokrasi hoşgörüye dayanan bir sistemdir.”

Bir süre gözlerimi yumuyorum...

Yüzde 34 ile iktidar olabilmiş bir parti, oyları ve oy oranları düşse de yüzde 41’le de iktidar olabilecek bir partidir,

o ayrı...

O partinin karşısına CHP’nin bir türlü yüzde 30’u aşamadığı bir gerçektir...

Neden ve niçin?

Acı ama gerçek, yüzde 41’le iktidar olan AKP böyle bir muhalefet varken hep iktidarda olacak...

Çünkü CHP iç çekişmelerden bir türlü arınamıyor...