T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP Bornova Kadın Kolları'ndan 20 kişi CHP'ye katıldı

Böke: 2.5 yıllık fiili başkanlık düzeni sonunda daha fakiriz

13 Şubat 2017 02:20

CHP,  “İzmir hayır diyor”  referandum kampanyası toplantısında, AKP Bornova Kadın Kolları’ndan ayrılarak “Hayır” kampanyasında yer almak üzere partiye katılan 20 kişiye rozet taktı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Bornova’da 2 bin 500 kişi kapasiteli Atatürk Spor Kompleksi’nde düzenlenen toplantıya, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, partinin İzmir milletvekilleri, belediye başkanları, mevcut ve eski il başkanları, partililer, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı.

 Böke konuşmasında, referandum sandığının ilklerin başlangıcı olduğunu söyledi, "Referandumda tarih yazacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halk tarafından seçildiği 2014 yılından bu yana ekonomik verilere değinen Böke, kişi başına milli gelirin düştüğünü, işsizler ordusuna 700 bin kişinin daha katıldığını ifade ederek, "2.5 yıllık fiili başkanlık düzeni sonunda daha fakiriz" diye konuştu.

16 Nisan'da gidilecek sandığın son değil, ilklerin başlangıcı olacağını kaydeden Böke, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Adına anayasa değişikliği dedikleri teklifi karşımıza koydular. Siz bu karanlık düzenin devam etmesini istiyor musunuz? Biz aydınlık bir Türkiye'nin tarihini yazacağız. Sordukları soru siyah ve beyaz kadar uzak, iki farklı geleceğin ardından ayrım yapmamızdı. Siz hukuka dayanan 80 milyon yurttaşın her birinin hakkının korunduğu hukuk devleti mi, yoksa hukuksuzlukla işleyen tek bir kişinin keyfiyle yönetilen bir Türkiye mi istiyorsunuz? Biz aydınlık, özgür, kalkınan ve sosyal devlet olan Türkiye Cumhuriyeti'ni yeniden ayağa kaldırmak istiyoruz. Bize dayatılan 'Bu tercihin bugünkü düzenin devamını istiyor musunuz?' sorusu olduğunu asla unutmayın. Sinsice köşede bekletilen bir KHK ile bir gecede, 'barış ve özgürlük' dediği için akademisyenlerin üniversitelerden atılmasını istiyor musunuz? Ziraat Bankası'nın bir gece sizin elinizden alınıp saraylara devredildiği bir ülke istiyor musunuz? Sizi değil kendini düşünen bu siyasetin düzeninin devam etmesini istiyor musunuz? Bize sorulan soru çok açık. Hangi siyasi görüşte olursak olalım, biz bu 2.5 yıldır devam eden fiili başkanlık sisteminin ne yaşatacağını biliyoruz."

Kendilerine düşen görevin, kapısını çalacakları demokrasi sevdalılarıyla ortak geleceği yeniden yazmaktan geçtiğini kaydeden Böke, "İzmir kalk ayağa, İzmir kalk ayağa. İzmir'in dağlarında çiçekler açtır, mücevher taşa Atatürk'ün adını yazdır" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP İzmir milletvekilleri Murat Bakan, Mustafa Balbay, Musa Çam, Tacettin Bayır, Ali Yiğit, Özcan Purçu, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila kısa konuşmalarla salonda bulunanlara seslendi. 

Toplantıda  AKP Bornova Kadın Kolları'ndan ayrılarak 'hayır' kampanyasında yer almak üzere CHP'ye katılan 20 kişiye rozet takıldı.

ETİKETLER

chpakpreferandumbornovareferandum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24