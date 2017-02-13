AKP Bornova Kadın Kolları'ndan 20 kişi CHP'ye katıldı

CHP, “İzmir hayır diyor” referandum kampanyası toplantısında, AKP Bornova Kadın Kolları’ndan ayrılarak “Hayır” kampanyasında yer almak üzere partiye katılan 20 kişiye rozet taktı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Bornova’da 2 bin 500 kişi kapasiteli Atatürk Spor Kompleksi’nde düzenlenen toplantıya, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, partinin İzmir milletvekilleri, belediye başkanları, mevcut ve eski il başkanları, partililer, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı.

Böke konuşmasında, referandum sandığının ilklerin başlangıcı olduğunu söyledi, "Referandumda tarih yazacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halk tarafından seçildiği 2014 yılından bu yana ekonomik verilere değinen Böke, kişi başına milli gelirin düştüğünü, işsizler ordusuna 700 bin kişinin daha katıldığını ifade ederek, "2.5 yıllık fiili başkanlık düzeni sonunda daha fakiriz" diye konuştu.

16 Nisan'da gidilecek sandığın son değil, ilklerin başlangıcı olacağını kaydeden Böke, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adına anayasa değişikliği dedikleri teklifi karşımıza koydular. Siz bu karanlık düzenin devam etmesini istiyor musunuz? Biz aydınlık bir Türkiye'nin tarihini yazacağız. Sordukları soru siyah ve beyaz kadar uzak, iki farklı geleceğin ardından ayrım yapmamızdı. Siz hukuka dayanan 80 milyon yurttaşın her birinin hakkının korunduğu hukuk devleti mi, yoksa hukuksuzlukla işleyen tek bir kişinin keyfiyle yönetilen bir Türkiye mi istiyorsunuz? Biz aydınlık, özgür, kalkınan ve sosyal devlet olan Türkiye Cumhuriyeti'ni yeniden ayağa kaldırmak istiyoruz. Bize dayatılan 'Bu tercihin bugünkü düzenin devamını istiyor musunuz?' sorusu olduğunu asla unutmayın. Sinsice köşede bekletilen bir KHK ile bir gecede, 'barış ve özgürlük' dediği için akademisyenlerin üniversitelerden atılmasını istiyor musunuz? Ziraat Bankası'nın bir gece sizin elinizden alınıp saraylara devredildiği bir ülke istiyor musunuz? Sizi değil kendini düşünen bu siyasetin düzeninin devam etmesini istiyor musunuz? Bize sorulan soru çok açık. Hangi siyasi görüşte olursak olalım, biz bu 2.5 yıldır devam eden fiili başkanlık sisteminin ne yaşatacağını biliyoruz."

Kendilerine düşen görevin, kapısını çalacakları demokrasi sevdalılarıyla ortak geleceği yeniden yazmaktan geçtiğini kaydeden Böke, "İzmir kalk ayağa, İzmir kalk ayağa. İzmir'in dağlarında çiçekler açtır, mücevher taşa Atatürk'ün adını yazdır" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP İzmir milletvekilleri Murat Bakan, Mustafa Balbay, Musa Çam, Tacettin Bayır, Ali Yiğit, Özcan Purçu, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila kısa konuşmalarla salonda bulunanlara seslendi.

Toplantıda AKP Bornova Kadın Kolları'ndan ayrılarak 'hayır' kampanyasında yer almak üzere CHP'ye katılan 20 kişiye rozet takıldı.