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AKP bombacısı yakalandı

1'nci Ordu Komutanlığı Selimiye Kışlası'na havan saldırısı ve AKP İl Merkezi'ne bombalı saldırı olaylarıyla ilgili 8 kişi yakalandı.

14 Ocak 2009 02:00

1'nci Ordu Komutanlığı Selimiye Kışlası'na havan saldırısı ve AKP İl Merkezi'ne bombalı saldırı olaylarıyla ilgili 8 kişi yakalandı.

Saldırıları koordine ettiği iddia edilen C.B. ile birlikte 8 kişinin PKK terör örgütüyle bağlantılı Devrimci Karargah örgütü üyesi oldukları belirlendi.

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında Karacaahmet Mezarlığı içerisinde Selimiye Kışlasına yönelik 4 havan atışı yapılmıştı. Havanlardan 3'ü mezarlığa, sonuncusu ise Selimiye Kışlası'nın 500 metre yakınındaki çöp kamyonunu vurmuştu. Saldırıda 4 kişi yaralanmıştı.

3 kişinin araması sürerken geçtiğimiz yıl aralık ayında AKP İl Merkezi'ne bombalı saldırı düzenlendi. Paketi binaya getiren kurye İ.Ş yakalandı ve tutuklandı.

Polisin yaptığı tespitlere göre; AKP İl Merkezi'ndeki bir güvenlik görevlisi internetten cep telefonu siparişi verdi. Bunu tespit eden saldırganlar, mahalleden tanıdıkları kuryeye içerisinde bomba olan paketi verdi.

Kurye paketi AKP İl Merkezi'ne teslim etti. Paket teslim edildikten 2 saat sonra patladı. 4'ü polis 10 kişi yaralandı.

Olaydan 25 gün sonra yaralı polislerden Hüsnü Uyan şehit oldu. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, olayı üstlenen Devrimci Karargah üyeleri üzerine yoğunlaştı.

Adresleri belirlenen örgüt üyelerine dün sabah erken saatlerde operasyon düzenlendi. Eylemleri koordine eden Cemal Bozkurt ile birlikte 8 kişi yakalandı.

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