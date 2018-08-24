AKP, 'bölgesinde sevilen yeni yüzler' arıyor

AKP, 2019 Mart’ta yapılması planlanan yerel seçimler için çalışmalarını hızlandırdı. Partinin yerel yöneticileri, adaylar için genel merkezin değerlendirmesinin öne çıkmasını isterken ‘bölgesinde sevilen yeni yüzler arandığı’ belirtildi.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre AKP’de ön hazırlık niteliğinde olan ‘Seçim koordinasyon başkanları ve il seçim işleri başkanları’ toplantısında, yerel seçimlerle ilgili örgütlerin görüşlerine başvuruldu.

Yapılan değerlendirmelerde şu görüşler ön plana çıktı:

“Adayların açıklanması için son ana kadar beklenmesin. Teşkilatların istediği adaylara öncelik verilsin. Anket şirketleri bölgelerde aday belirleme çalışmalarında manipülasyon yapabiliyor. Değerlendirmelerde anket şirketlerinden çok, partinin genel merkez ve teşkilatının görüşleri esas alınsın. Gerekirse, genel merkezin belirlediği kişiler, ‘tebdil-i kıyafetle’ sahaya çıksın. Kimsenin haberi olmadan il ve ilçeler için önemli olan isimleri belirlesin ve vatandaşın nabzını tutsun. Mevcut belediye başkanlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunsun.”