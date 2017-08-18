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AKP: Biz "Kılıçdaroğlu yargılanır" demedik, arzu da etmeyiz

"Ünal, tartışmanın bu aşamaya gelmesinden hoşnut değildi"

18 Ağustos 2017 15:11

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Halen ülkesinin aleyhine işlediği suçtan dolayı cezaevinde bulunan zat  konunun kendisine kadar ulaşmasına endişe ettiği için şimdiden suyu bulandırmaya çalışıyor. Kılıçdaroğlu'nun bağlantısı çıkarsa şaşmayın. Buradan çıktım, çıktım, çıkmadığım taktirde açıklamalarda bulunacağım diyor içerideki zat" ifadesine ilişkin olarak açıklama yaptı. Ünal, "Biz 'Kılıçdaroğlu yargılanır' demedik, arzu da etmeyiz" diye konuştu.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın, Mahir Ünal'ın açıklamasına da yer verdiği (18 Ağustos 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Şunu baştan belirteyim, meselenin bu kadar gerilimli bir noktaya ulaşmış olmasından AK Parti de hoşnut değil.

Hatta, “anamuhalefet partisi liderinin hapse atılacağı” gibi bir algının ortaya çıkmasından oldukça rahatsız.

Nitekim Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da dünkü sohbetimizde, “Biz ‘Yargılanır’ gibi bir söz söylemedik; arzu da etmeyiz” dedi.

Tartışmanın bu aşamaya gelmesinden de hoşnut değildi.

Ünal, bunun ötesinde fazla bir şey söylemek istemedi.

Ancak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın da dünkü basın toplantısında dile getirdiği gibi AK Parti böyle bir algının ortaya çıkmasından hoşnut değil.

Kalın’ın dün altını çizdiği, “Erdoğan’ın şiir okuduğu için hapse girdiğinde, 27 Nisan e-muhtırasında hep hukukun yolunda gitmeyi tercih ettiğine” dönük cümleleri de bunun en açık göstergesi...

Ancak seçim süreci yaklaştıkça bir süredir hafızalarımızdan giden siyasetin gerilimli ortamına yeniden dönüleceği de açık...

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