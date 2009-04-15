AKP binasını DTP korudu

DTP’nin Diyarbakır merkezli PKK operasyonunu protesto yürüyüşünde DTP’liler AKP binasına saldırı olmaması için çaba harcadı.



Demokratik Toplum Partisi (DTP) Adana örgütü, Diyarbakır merkezli olarak partilerine yönelik gerçekleştirilen operasyonu bir eylemle protesto etti. Yürüyüş sırasında AKP İl Merkezi'ne yönelik bir taşkınlık ihtimaline karşı onlarca DTP'li ve güvenlik güçleri binanın önünde adeta etten duvar oluşturdular.



500 kişi yürüdü



Parti il binası yerine, bazı günlerde yasadışı gösterilere de sahne olan Gülbahçesi Mahallesi’nde, muhtarlık önünde toplanan DTP Adana İl Başkanlığı yöneticileri, aralarında kadın ve çocukların da olduğu yaklaşık 500 kişi, slogan atıp, yürüyüşe geçti. Cuma Pazarı Caddesi’nden Karasu Caddesi’ne kadar yaklaşık 300 metre yürüyen grup, ellerinde ‘Çözümün adresi İmralı’, ‘Onların siyaseti dağlara sökmez’, ‘İmralı kapatılsın’ yazılı dövizler taşırken, ‘Baskılar bizi yıldıramaz’, ‘AKP şaşırma sabrımızı taşırma’, ‘Barışa uzanan eller kırılsın’, ‘Geliyor, geliyor Apocular geliyor’ şeklinde sloganlar attı.



Karasu kavşağında konuşan DTP Seyhan İlçe Başkanı Mehmet Nardan, dün sabahın ilk saatlerinde DTP Genel Başkan Yardımcıları Bayram Altun, Kamuran Yüksek, Selma Irmak, Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri Pelgüzar Kaygısız, Mazlum Tekdağ ve Parti Meclisi (PM) üyeleri Çimen Işık, Salih Akdoğan ve bölücübaşı Abdullah Öcalan'ın avukatı Siracettin Irmak’ın da aralarında bulunduğu 70’in üzerinde kişinin gözaltına alınmasının hiç bir hukuki gerekçesi olmadığını savundu. Konuşmasında bölücübaşı Abdullah Öcalan’ı ‘Kürt halk önderi’ olarak anıp ‘Sayın’ diye hitap eden Mehmet Nardan, gözaltına alınan kişilerin derhal serbest bırakılmasını isteyip, bu yapılmadığı taktirde sessiz kalmayacaklarını söyledi.



Bir süre daha sloganlarını sürdüren grup, ardından olaysız dağıldı.

