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AKP binasına saldırıda 1 gözaltı

4'ü polis 10 kişinin yaralanmasına neden olan AKP İstanbul İl Başkanlığı binasına yönelik saldırıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

02 Aralık 2008 02:00

4'ü polis 10 kişinin yaralanmasına neden olan AKP İstanbul İl Başkanlığı binasına yönelik saldırıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Saldırıyla ilgili soruşturmayı sürdüren polisin, patlama ve patlamadan önce binanın güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüler üzerindeki incelemesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre bu inceleme sırasında binaya paket getiren birçok kişinin varlığı belirlendi.
Bu kişilerden hareketleri şüpheli bulunan ve kimliği belirlenen İ.Ş bugün gözaltına alındı.
Bir doğalgaz firmasında çalışan İ.Ş.'nin patlamadan 2 saat önce AKP binasına bir paket bıraktığı belirlendi.
Polis İ.Ş'nin patlayan paketi getiren kişi olup olmadığını araştırılıyor. 

AKP binasında patlama

Öte yandan bombanın türü ve patlama sistemiyle ilgili araştırmasını da sürdüren polisin, bir metal boru içerisine konulan patlayıcının uzaktan kumanda ile patlatıldığı ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.



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