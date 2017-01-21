AKP binasına saldıranın başında, 300 bin lira ödül bulunuyor

İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü ve AKP İl Başkanlığı’na dün lav silahıyla düzenlenen saldırılarda yer aldığı tespit edilen DHKP/C'li Şerif Turunç'un arananlar listesinde olduğu bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Dün İstanbul’daki saldırıları gerçekleştirenlerden birinin DHKP/C üyesi Şerif Turunç olduğu tespit edildi.

Saldırganın, İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesindeki gri listede olduğu ve başına 300 bin lira ödül konulduğu belirtildi.

Sahte kimlik kullanan Turunç'un yine aranan teröristler listesinde bulunan Bilgehan Karpat'la birlikte geçen yıl kaçak yollarla Yunanistan'dan yurda girdiği bildirildi.

Yetkililer, kimliği henüz belirlenemeyen ikinci saldırganın, Karpat olabileceği üzerinde duruyor.