AKP binasına bombalı saldırıda 9 gözaltı

Mardin'de, AKP Kızıltepe İlçe Başkanlığı önünde nöbet tutan güvenlik görevlileri ile polis lojmanlarına yönelik saldırıya ilişkin 9 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Ekim akşamı AKP ilçe binası önünde nöbet tutan polisler ve Tepebaşı mahallesindeki polis lojmanlarına el yapımı patlayıcı ve uzun namlulu silahlarla yapılan saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında ilçedeki bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, saldırılarla bağlantılı olduğu belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği belirtildi.