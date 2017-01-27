T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP binası ve İstanbul Emniyeti Müdürlüğü'ne saldırı düzenleyen kişi tutuklandı

Şeref Turunç, iki binaya da lav silahlı saldırı düzenlemişti

27 Ocak 2017 18:32

AKP'nin Sütlüce'de bulunan binasına ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı düzenlediği öne sürülen Şeref Turunç tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde yer alan Turunç, Tekirdağ'da yakalanmıştı.  Gri listede bulunan Turunç’un yakalanması için 300 bin TL’ye kadar ödül konulmuştu.

Aynı günde iki saldırı

20 Ocak'ta lav silahlarıyla iki ayrı saldırı gerçekleştirilmişti. İlk roket Reina katliamcısı Abdulgadir Masharipov’un sorgulandığı İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne atılmıştı. 1.5 saat sonra ikinci saldırının hedefi ise AKP İl Başkanlığı binası olmuştu.

photo Solda emniyet müdürlüğüne yapılan saldırıdan, sağda AKP binasına yapılan saldırıdan

Bir kişi ölü ele geçirilmişti

İstanbul'da AKP ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne saldırıyla ilgili olarak aranan DHKP-C'li Bilgehan Karpat, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde polisin dur ihtarına uymayıp kaçtığı mesire alanında 'teslim ol' çağırılarına silahla karşılık verince öldürülmüştü.Bilgehan Karpat

ETİKETLER

akpistanbul emniyet müdürlüğü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24