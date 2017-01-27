AKP binası ve İstanbul Emniyeti Müdürlüğü'ne saldırı düzenleyen kişi tutuklandı

AKP'nin Sütlüce'de bulunan binasına ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı düzenlediği öne sürülen Şeref Turunç tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde yer alan Turunç, Tekirdağ'da yakalanmıştı. Gri listede bulunan Turunç’un yakalanması için 300 bin TL’ye kadar ödül konulmuştu.

Aynı günde iki saldırı

20 Ocak'ta lav silahlarıyla iki ayrı saldırı gerçekleştirilmişti. İlk roket Reina katliamcısı Abdulgadir Masharipov’un sorgulandığı İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne atılmıştı. 1.5 saat sonra ikinci saldırının hedefi ise AKP İl Başkanlığı binası olmuştu.

Bir kişi ölü ele geçirilmişti

İstanbul'da AKP ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne saldırıyla ilgili olarak aranan DHKP-C'li Bilgehan Karpat, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde polisin dur ihtarına uymayıp kaçtığı mesire alanında 'teslim ol' çağırılarına silahla karşılık verince öldürülmüştü.