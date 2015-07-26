AKP binası önünde patlama!

İzmir Karşıyaka AKP ilçe binası önünde patlama meydana geldi. Binaya kimliği belirsiz kişilerce ses bombası atıldığı öğrenildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, olay, bugün saat 22.00 sıralarında Girne Caddesi üzerinde bulunan Ak Parti İlçe Başkanlığı binasının önünde meydana geldi. İlçe binasının bahçesinden patlama sesi duyulması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Patlama da ölen ya da yaralanan olmazken, bahçe duvarı, ilçe başkanlığının tabelası ve bir otomobilde maddi hasar oluştu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı araştırmada ilk belirlemelere göre el yapımı ses bombasının bahçe duvarına yerleştirildiği öğrenildi.





Patlamanın duyulması üzerine olay yerine gelen AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Abdullah Mertoğlu, "İşçe binamıza daha önce de saldırı olmuştu. İlçe binamız ateşe verilmişti. Saldırılara karşı önlemimizi almıştık. Belli ki keşif yapmışlar. Binanın ön tarafında güvenlik vardı. Bizim bu tür saldırılar karşısında duruşumuz değişmeyecek, saldırıları kınıyoruz" dedi. Mahalle sakinlerinden Nezih Tuncer ise, "taksi durağında arkadaşlarla otururken büyük bir patlama oldu" şeklinde konuştu. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ve parmak izi çalışması yapan polis, bombayı koyan kişi ya da kişileri belirleyerek yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.



İzmir Emniyeti olay yerinde tedbir alıp yolu kapatırken geniş çapta araştırma başlatıldı.

