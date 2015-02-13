AKP binası önünde patlama

Patlama, Muhittin Kayabaş’ın AKPden milletvekili aday adaylığını açıklamak için parti binasında açıklama yaptığı esnada meydana geldi.

AKP’den milletvekili aday adayı olan Ziraat Mühendisi Muhittin Kayabaş, açıklama için parti binasında partililer ile bir araya geldi. Açıklama öncesi yaklaşık 150 partilinin bulunduğu binanın önünde patlama meydana geldi. Patlamanın şoku ile panik yaşayan partililer, binadan çıkmaya çalıştı. Patlama, mahallede de paniğe neden oldu.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekipleri inceleme başlatırken, Asayiş Büro Amirliği ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. (AA)