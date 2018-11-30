AKP, Binali Yıldırım için protokolü değiştirecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması Binali Yıldırım’ın, devlet protokolünde geriye düşmesi ile ilgili yapılan tartışmaların ardından, AKP bu konudaki kafa karışıklığının giderilmesi için yeni bir protokol düzenini gündeme getirmeye hazırlanıyor.

"AKP içinde, Meclis Başkanlığı ve Başbakanlık yapmış birinin, belediye başkanı olduktan sonra protokolde bakan, milletvekilli ve hatta şu anda emrinde çalışan bazı bürokratlardan geriye düşmesinin doğru olmayacağı" değerlendirmesi yapılıyor.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, AKP'li bazı hukukçular protokol probleminin aşılması için farklı formüller gündeme getirdi. Bu formüllerin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da iletildiği belirtildi. AKP kaynakları, Yıldırım’ın seçimlerden sonra ‘Cumhurbaşkanı Yardımcısı’ yapılacağı iddiasının gerçekçi olmadığını dile getirirken, hem belediye başkanlığı hem de cumhurbaşkanlığı yardımcısının aynı anda yürütülmesinin ‘Etik’ açıdan da uygun bulunmayacağını değerlendiriyor. Bunun yerine protokol düzeninde değişikliğe gidileceği belirtiliyor.



Mevcut İstanbul protokolünde büyükşehir belediye başkanı, garnizon komutanının ardından dördüncü sırada bulunuyor. Ancak AKP kurmayları, eski meclis başkanları ve eski başbakanların protokolde bakanlardan önce geldiğini hatırlatarak “Bu konuda kanuni bir düzenleme yapmaya da gerek yok. İdari bir kararla, yeni bir protokol düzeni getirilebilir. Sayın Yıldırım, İstanbul büyükşehir belediye başkanı olsa bile eski başbakan ve eski meclis başkanı sıfatını koruyacaktır. Gerekirse idari bir kararla, Cumhurbaşkanı dışında kimseyi karşılamak veya uğurlamak zorunda kalmayacağına yönelik de adım atılır” değerlendirmesi yaptı. Yıldırım’ın, üzerinde taşıdığı ‘Son Başbakan ve Meclis Başkanı’ sıfatının belediye başkanlığının gölgesinde kalmasını istemediği belirtiliyor.



AKP kulislerinde, sadece İstanbul için değil, tüm Türkiye’de yeni bir protokol düzenine gidilmesi, karşılama-uğurlama gibi seremonilere yeni bir düzen getirilmesi, bu tip uygulamaların gerekirse kaldırılması konusu da tartışılıyor.

Türkiye’de her ilin bir protokol listesi bulunuyor. Ankara’da ‘Başkent Protokolü’ listesine göre, büyükşehir belediye başkanı 42’nci sırada bulunurken belediye başkanın önünde garnizon komutanı, vali, üniversite rektörleri, yüksek yargı organlarının başkanları ve başka bazı bürokratlar da bulunuyor. Diğer şehirlerde ise protokol listesi vali ile başlıyor, milletvekilleri, garnizon komutanı ve belediye başkanı ile devam ediyor. Daha önce devlet protokolünde 22’nci sırada yer alan milletvekilleri geçtiğimiz yıllarda yapılan değişiklikle illerde validen sonraya, devlet protokolünde ise 13’üncü sıraya, yani kuvvet komutanlarından sonraya alınmıştı. Protokoldeki bu sıralamalar nedeniyle; zaman zaman ‘Atanmışların seçilmişlerin önünde olduğuna’ dair tartışmalar yapılmış ancak bu tartışmalara kalıcı bir çözüm getirilememişti. Yıldırım’ın belediye başkan adaylığı ile yeniden başlayan bu tartışmanın, yerel seçimlerden sonra kalıcı bir çözüme kavuşturulabileceği belirtiliyor.