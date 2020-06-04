AKP Belediye Başkanı ve il başkanına özel halı seren müftü Mustafa Aydın, İstanbul'a tayin edildi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 'VIP cuma namazı'yla gündeme gelen ve hakkında soruşturma başlatılan ilçe müftüsü Mustafa Aydın, İstanbul Tuzla'ya tayin edildi.

Sözcü gazetesinin haberine göre; Sakarya’nın Karasu ilçesi müftüsü Mustafa Aydın geçen hafta kılınan cuma namazında Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, Karasu Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Karakaş ve Karasu AKP ilçe başkanı Hasan Yavuzyiğit’e özel halı sermesiyle gündeme gelmişti.

Halı üzerinde kılınan cuma namazı sonrası Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir soruşturma başlatılması için talimat vermiş ve bu talimat üzerine de Sakarya Müftülüğü harekete geçerek Karasu Müftüsü Mustafa Aydın hakkında soruşturma başlatmıştı.

Savunması alınan Aydın, İstanbul Tuzla müftülüğüne tayin edildi.