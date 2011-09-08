AKP bedelli askerlik için uzalaşmaya vardı

T24

Yaş sınırı 35

Uzlaşmaya varıldı

200 bin kişi yararlanacak

Radikal'den Ömer Şahin'in haberine göre; Bedelli konusunda ilgili taraflar arasında uzlaşmaya varıldığı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın çevresine 'çalışmalarda son aşamaya gelindiği'ni söylediği öğrenildi.Çıkarılacak bedelli askerlikte alt yaş sınırının ise 35 olacağı belirtiliyor.Bedelli askerlikle ilgili sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Yeni askerlik sistemi üzerinde çalışan hükümet bedelli askerliği gündemine aldı. Konu üzerinde Milli Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı'nın çalışma yürüttüğü ve uygulamaya ilişkin uzlaşmaya vardığı öğrenildi.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da önceki gün görüştüğü bazı isimlere, "Bedelli çıkacak, çalışmalarda sona yaklaşıldı" dediği öğrenildi. Bedelli askerlik uygulamasından 200 bin civarında kişinin yararlanması planlanıyor. Kamuoyunda uzun süredir tartışılan bedelli askerlik konusu Genelkurmay Başkanlığı'nın karşı çıkması nedeniyle bir türlü uygulanamıyordu.