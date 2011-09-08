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AKP bedelli askerlik için uzalaşmaya vardı

AKP Hükümeti önümüzdeki günlerde bedelli askerlik müjdesi vermeye hazırlanıyor.

08 Eylül 2011 03:00

T24 - AKP Hükümeti önümüzdeki günlerde bedelli askerlik müjdesi vermeye hazırlanıyor.



Radikal'den Ömer Şahin'in haberine göre; Bedelli konusunda ilgili taraflar arasında uzlaşmaya varıldığı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın çevresine 'çalışmalarda son aşamaya gelindiği'ni söylediği öğrenildi.


Yaş sınırı 35

Çıkarılacak bedelli askerlikte alt yaş sınırının ise 35 olacağı belirtiliyor.


Uzlaşmaya varıldı

Bedelli askerlikle ilgili sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Yeni askerlik sistemi üzerinde çalışan hükümet bedelli askerliği gündemine aldı. Konu üzerinde Milli Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı'nın çalışma yürüttüğü ve uygulamaya ilişkin uzlaşmaya vardığı öğrenildi.


200 bin kişi yararlanacak

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da önceki gün görüştüğü bazı isimlere, "Bedelli çıkacak, çalışmalarda sona yaklaşıldı" dediği öğrenildi. Bedelli askerlik uygulamasından 200 bin civarında kişinin yararlanması planlanıyor. Kamuoyunda uzun süredir tartışılan bedelli askerlik konusu Genelkurmay Başkanlığı'nın karşı çıkması nedeniyle bir türlü uygulanamıyordu.


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