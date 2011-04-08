AKP, başörtülü vekilden vazgeçti!

T24- AK Parti, gerginlik yaşanmasını istemediği için bu seçimlerde başörtülü milletvekili adayı göstermekten vazgeçti.

AK Parti’de 20’nin üzerinde aday adayının varlığı nedeniyle son ana kadar belirsizliği süren “Türbanlı aday gösterilecek mi” sorunu büyük ölçüde çözüldü.

Parti yönetiminde, 12 Haziran seçimlerinde de listelerde türbanlı adaya yer vermeyip türban sorununu seçim sonrası yeni anayasa ile birlikte ele alma görüşü ağırlık kazandı.

Partide adaylık mekanizmasının son aşaması olan Başbakan Tayyip Erdoğan başkanlığındaki son komisyon çalışmaları önceki günden itibaren başlarken, türbanlı aday konusu da büyük oranda netlik kazandı. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre parti yönetimi, “12 Haziran sonrası oluşacak yeni siyasal tablonun türban nedeniyle oluşacak gerginlikler etrafında şekillenmesini istemediği” için türbanlı milletvekili adayının bu seçimlerde konulmamasını benimsedi. Parti içinde türbanlı adayların “sembolik” nitelikte de olsa “Milletvekili seçilemeyecek sıralardan gösterilmesi” görüşü de savunuldu ancak çoğunluk bulamadı.

Parti yönetimi, karar verirken üniversitelerde türban sorununun büyük ölçüde çözüldüğü, milletvekili adaylığının yeni bir türban tartışmasına neden olacağı ve bunun üniversitelerdeki ortama da zarar vereceği görüşlerini de değerlendirdi.

Özellikle AK Parti’yi türbanlı adaya zorlamak hedefiyle yürütülen “Başörtülü aday yoksa oy da yok” kampanyası da AK Parti’de ele alındı. Partide bu kampanyanın seçimlerde işlemeyeceği görüşü benimsendi. Türban konusunun seçim sonrası yeni anayasa ve başkanlık sistemi gibi temel reformlar kapsamında çözüme kavuşturulması gerektiği de belirtildi.

SP, BBP ve HSP ise “pozitif ayrımcılık” yaparak türbanlı çok sayıda adaya listelerinde yer verecek.

Başbakan Erdoğan’ın partinin önde gelen isimlerinin de bir dönem dinlendirilebileceğine ilişkin sözlerinden sonra AK Partililere “Listelerde yer almazsanız ne yapacaksınız” sorusu yöneltildi. TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, adaylık için başvuru yaptığını, takdirin parti yetkili organlarında olduğunu söyledi. Şahin, “Milletvekili adayı gösterilmediğiniz zaman kırgınlık, küskünlük olur mu” sorusuna espriyle “Hayır, köyüme gideceğim” yanıtını verdi.